Ο οίκος Gucci έδωσε το «σήμα» της εκκίνηση της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου αγνοώντας την πεπατημένη, με ένα... θεαματικό ντεμπούτο

Για τη συλλογή SS26 ο οίκος Gucci παρουσίασε μια ταινία μικρού μήκους στην οποία η πρωταγωνίστρια Demi Moore και οι ηθοποιοί Edward Norton, Ed Harris, Elliot Page, Keke Palmer, Alia Shawkat, Julianne Nicholson, Heather Lawless, Ronny Chieng, Kendall Jenner και Alex Consani, υποδύονται χαρακτήρες της οικογένειας Gucci (aka La Famiglia), αναβιώνοντας άκρως καλλιτεχνικά την ιστορία του οίκου που μετρά έναν αιώνα ενώ ταυτόχρονα ενσαρκώνουν το νέο όραμα του Demna.

Το film των 30 λεπτών σε σκηνοθεσία των Spike Jonze και Halina Reijn, έφερε τον τίτλο «The Tiger» και ουσιαστικά αντικατέστησε την παραδοσιακή πασαρέλα με τον Demna να αποδεικνύει αφενός πως αναλαμβάνει με άκρως δημιουργικό πνεύμα στα νέα του καθήκοντα και αφετέρου πως το νέο κεφάλαιο του οίκου θα είναι πλούσιο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον.

Όσο για την υπόθεση, η Demi Moore ως κληρονόμος της Gucci, διοργανώνει ένα πλούσιο δείπνο γενεθλίων, το οποίο στην πορεία εξελίσσεται σε ένα πορτρέτο κρυφών εντάσεων και επιμελημένων εμφανίσεων.

Gucci: Το ντεμπούτο του Demna στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου ήταν ένα κινηματογραφικό αριστούργημα

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο Palazzo Mezzanotte, το οποίο στεγάζει το χρηματιστήριο του Μιλάνου και, όπως ο Demna ήθελε να το θέσει με αυτό του το «εγχείρημα», στη La Famiglia κάθε σύνολο αποτελεί καθρέπτη της προσωπικότητας. Όπως είδαμε και στο early drop της Gucci κάθε κάδρο έχει και ένα επίθετο, το οποίο καθόλου τυχαίο δεν είναι.

Αν αφήσουμε στην άκρη για λίγο πως ο Demna έχει εμπνευστεί για τη νέα του συλλογή από την κληρονομιά που άφησε στον οίκο ο Tom Ford, θα δούμε πως πρόκειται για ένα Ιταλικό λεξιλόγιο με επίθετα που περιγράφουν, όχι μόνο το σύνολο αλλά και την προσωπικότητα όποιου το φορά. Δες για παράδειγμα την «Incazzata». Με ένα κόκκινο πανωφόρι, σοφιστικέ και αυστηρό, με μεταξωτό μαντήλι, μαύρα γυαλιά και γόβες, το μοντέλο απεικονίζεται με attitude και το επίθετο κυριολεκτικά σημαίνει τσαντισμένη. Όσο για το «Miss Aperitivo», το οποίο φορά στην ταινία μικρού μήκους η Kendall Jenner, αντιπροσωπεύει τη γυναίκα που δεν θα φορέσει ποτέ sneakers, θα τη δεις μόνο με μίνι και γόβες, πάντα με διάθεση για μία έξοδο και... ένα Aperitivo.

Από την άλλη, η «La Bomba» της οικογένειας Gucci απεικονίζεται σε δύο καρέ με γούνες, με glamorous και sexy διάθεση και απεικονίζει τη γυναίκα με έντονο ταμπεραμέντο, τη γυναίκα που δεν περνά ποτέ απαρατήρητη.

Στην ταινία λοιπόν «The Tiger» κάθε χαρακτήρας της οικογένειας Gucci παίρνει σάρκα και οστά και για τον Demna, η κυκλοφορία της ταινίας δεν είναι απλώς ένα τρέιλερ αλλά ένα διάλειμμα από την παραδοσιακή μορφή της πασαρέλας.

Φυσικά για να ολοκληρωθεί το «κινηματογραφικό show» του Demna, πολλοί celebrities έδωσαν το «παρών» με την πρωταγωνίστρια Demi Moore να φορά το σύνολο «La Mecenate», την Gwyneth Paltrow να εμφανίζεται φορώντας το σύνολο «La VIP» αλλά και τη Lila Moss να φορά το σύνολο «Ragazza», μια λέξη που στο Ιταλικό λεξιλόγιο σημαίνει «νεαρό κορίτσι».