Το νέο όραμα του Demna για τον οίκο Gucci αποκαλύφθηκε μια ημέρα πριν την έναρξη της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου

Η πολυαναμενόμενη πρώτη συλλογή του Demna για τον οίκο Gucci αποκαλύφθηκε πριν την έναρξη της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου

H «μεταγραφή» του σχεδιαστή από τον οίκο Balenciaga στον οίκο Gucci, είναι ίσως αν όχι το μεγαλύτερο θέμα συζήτησης στους fashion κύκλου ένα από τα μεγαλύτερα, καθώς σηματοδοτεί μια εντελώς νέα εποχή σε μια στιγμή που ολόκληρη η βιομηχανία της μόδας – και πόσο μάλλον της υψηλής ραπτικής- αναζητά φρέσκιες δημιουργικές εναλλακτικές προσεγγίσεις για να ξανακερδίσει το κοινό της.

Η πολυαναμενόμενη συλλογή του Demna λοιπόν που πια αποκαλύφθηκε, φέρει τον τίτλο «La Famiglia» και περιλαμβάνει εντυπωσιακά γυναικεία και ανδρικά looks. Από ρευστές τουαλέτες και αυστηρά κοστούμια μέχρι έντονους ώμους, χαμηλοκάβαλα παντελόνια και φυσικά μια γκάμα από νέες τσάντες, η νέα συλλογή υπό τη δημιουργική κατεύθυνση του Demna εγκαινιάζει «μια νέα εποχή, τολμηρή, εκκεντρική και απροκάλυπτα σέξι», όπως δήλωσε και ο ίδιος ο οίκος.

Το νέο όραμα του Demna για την Gucci αποκαλύφθηκε μια ημέρα πριν την έναρξη της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου

Κοιτάζοντας λίγο πιο προσεκτικά θα δει κανείς στη νέα συλλογή διαχρονικά εμβλήματα του οίκου, όπως η τσάντα Bamboo του 1947 και τα μοκασίνια Horsebit, τα οποία επαναπροσδιορίζονται σήμερα αλλά και το μοτίβο Flora και το μονόγραμμα GG, στην πιο σύγχρονη εκδοχή τους.

«Αυτή η συλλογή σηματοδοτεί τη γένεση μιας νέας εποχής Gucci. Επαναερμηνεύει τους κώδικες του Οίκου μέσα από πλαισιωμένα πορτρέτα μιας εκτεταμένης οικογένειας Gucci, που αποτελείται από μοναδικές προσωπικότητες και ξεχωριστές αισθητικές στάσεις: τις διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητας του Gucci» αναφέρει χαρακτηριστικά ο οίκος.

Τα κομμάτια της συλλογής «La Famiglia» θα διατεθούν σε μόλις δέκα επιλεγμένα καταστήματα σε όλο τον κόσμο — μεταξύ αυτών σε Λος Άντζελες, Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Μιλάνο, Παρίσι, αλλά και σε ασιατικές πρωτεύουσες όπως Πεκίνο, Σαγκάη, Σιγκαπούρη, Σεούλ και Τόκιο — για περιορισμένο χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων, ξεκινώντας αμέσως μετά την παρουσίαση.

Τέλος, αξίζει να πούμε επίσης πως, αντί για μια κλασική επίδειξη στην πασαρέλα, ο Demna θα παρουσιάσει το νέο του όραμα μέσα από μια μικρού μήκους ταινία με τίτλο «The Tiger», σε σκηνοθεσία των Spike Jonze και Halina Reijn και με πρωταγωνίστρια τη Demi Moore, αποδεικνύοντας πως ο ερχομός του στον οίκο θα ανοίξει ένα νέο μονοπάτι σε ό,τι κανείς μπορεί να φανταστεί. Το φιλμ θα προβληθεί την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, ανοίγοντας επίσημα την Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου.

