London Fashion Week: Ο σουρεαλιστικός κόσμος του Erdem σε μία συλλογή εμπνευσμένη από τη διάσημη μέντιουμ του 19ου αιώνα

O Erdem Moralioglu παρουσίασε τη συλλογή Άνοιξη/ Καλοκαίρι 2026 στο Βρετανικό Μουσείο και πηγή έμπνευσής του αυτή τη σεζόν ήταν η Hélène Smith

Η Catherine-Elise Muller, γνωστή καλλιτεχνικά ως Hélène Smith, ήταν Γαλλίδα μέντιουμ των τελών του 19ου αιώνα, γνωστή ως «η μούσα της αυτόματης γραφής» από τους Σουρεαλιστές, οι οποίοι τη θεωρούσαν ζωντανή απόδειξη της δύναμης του σουρεαλιστικού και σύμβολο της σουρεαλιστικής γνώσης.

Η Smith ισχυριζόταν ότι επικοινωνούσε με Αρειανούς και ότι ήταν μετενσάρκωση μιας Ινδουίστριας πριγκίπισσας -και της Μαρίας Αντουανέτας ενώ παράλληλα τόνιζε ότι είχε ζήσει τρεις προηγούμενες ζωές. Ηγετική φυσιογνωμία της «αυτόματης γραφής» έγινε σύμβολο αναγεννητικής μεταμόρφωσης με τη γραφή και τα σχέδιά της να εμφανίζονται ως κεντήματα σε δαντελένιες θήκες για πιόνια σκακιού.

London Fashion Week: Ο σουρεαλιστικός κόσμος του Erdem

Πολλά από τα σύνολα που παρουσίασε ο οίκος Erdem είχαν μια αίσθηση απροκάλυπτης τρέλας, για παράδειγμα, είδαμε ένα εντυπωσιακό πράσινο παλτό και κόκκινες σατέν μπαλαρίνες, ένα σύνολο που σίγουρα θα φορούσε η Hélène Smith. Το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε και για τα χαρακτηριστικά πουκάμισα με τον ψηλό γιακά που είδαμε στην πασαρέλα.

Επιπλέον, στην πασαρέλα του Erdem είδαμε κεντημένες λεπτομέρειες που παρέπεμπαν στη γραφή της Smith αλλά και κορσέδες χωρίς δομή και με ρευστές ραφές, γλυπτικές γραμμές, έντονα χρώματα, όπως το lime, το κόκκινο και το ροζ αλλά και λευκούς, μαύρους και μπεζ τόνους.

Αλλού, τα χαρακτηριστικά λουλουδάτα κεντήματα και οι βολάν γιακάδες έδιναν έναν μαξιμαλιστικό τόνο, αλλού οι λαμπερές και δαντελένιες λεπτομέρειες, ενσάρκωναν όλα όσα χαρακτηρίζουν την... Erdem γυναίκα, με έναν εκλεπτυσμένο ρομαντισμό που ισορροπούσε με τη σουρεαλιστική ενέργεια και τη μαξιμαλιστική διάθεση.