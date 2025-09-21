Η Ναόμι Κάμπελ άνοιξε το show του Richard Quinn στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου και απέδειξε γιατί θεωρείται το απόλυτο supermodel

Η Ναόμι Κάμπελ για ακόμη μία φορά απέδειξε γιατί θεωρείται «θρύλος» της πασαρέλας, ανοίγοντας το show του Richard Quinn στο πλαίσιο της Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου

Η Ναόμι Κάμπελ, η οποία την προηγούμενη χρονιά περπάτησε για τον οίκο Burberry κλείνοντας την Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου, περπάτησε στην πασαρέλα του σχεδιαστή, στο Smith Square Hall, με μια εντυπωσιακή μαύρη βελούδινη τουαλέτα, διακοσμημένη με μια λευκή καμέλια στο μπούστο, σαν πραγματικό γλυπτό με την είσοδό της να συνοδεύεται από τις μαγευτικές μελωδίες της ορχήστρας που βρισκόταν στο βάθος.

Ο χώρος της επίδειξης, γεμάτος με λουλούδια, εναρμονίζονταν απόλυτα με τη floral θεματική της νέας συλλογής του Richard Quinn, ο οποίος παρουσίασε αυτή τη φορά μια σειρά με bridal αισθητική.

Δες την εντυπωσιακή εμφάνιση της Ναόμι Κάμπελ

Είδαμε νυφικά σύνολα, βελούδινα γάντια, μοντέλα να εμφανίζονται με πέπλα και ανθοδέσμες ενώ όσον αφορά τη χρωματική παλέτα, διέφερε από όσα έχουμε δει για μία ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή συλλογή.

Το show του Richard Quinn στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου

Η παλέτα του σχεδιαστή, ο οποίος να σου θυμίσουμε πως το 2018 παρέλαβε από την ίδια τη Βασίλισσα Ελισάβετ το πρώτο βραβείο Queen Elizabeth II Award for British Design, επέλεξε έντονες αποχρώσεις του μαύρου και του κόκκινου, δεν έλειψαν όμως και οι τόνοι του μπλε, του λιλά και του κρεμ.



Από τις δημιουργίες που ξεχωρίσαμε ήταν ένα φόρεμα σε απαλό γαλάζιο και με balloon skirt, δεν έλειψαν όμως και οι πιο θεαματικές εμφανίσεις. Ένα γυμνό φόρεμα κεντημένο με χρυσές λεπτομέρειες, στενό και με τούλινη φούστα, θύμιζε σύγχρονο βασιλικό ένδυμα ενώ ένα άλλο με κατακόκκινο μπούστο και μαύρες τούλινες λεπτομέρειες, έδινε τον απαραίτητο δραματικό τόνο.

