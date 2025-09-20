Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου: Η νέα συλλογή των Chopova Lowena ήταν μια ωδή στο χάος και την punk διάθεση

Η επίδειξη των Chopova Lowena αποτελούσε πάντα ένα από τα highlights της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου, με τη φετινή παρουσίασή τους για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 να μην αποτελεί εξαίρεση

Η επίδειξη των Chopova Lowena πραγματοποιήθηκε σε μια παλιά εκκλησία που έχει μετατραπεί σε γυμναστήριο στη δυτική πλευρά του Λονδίνου, και η συλλογή των Λάουρα Λοουένα και Έμα Τσοπόβα ήταν εμπνευσμένη από τον κόσμο των αμερικανικών cheerleading groups.

Από την είσοδο κιόλας οι καλεσμένοι κατάλαβαν πως δεν θα ήταν ένα συνηθισμένο catwalk. Σαν μια ωδή στο χάος και με μπόλικη punk διάθεση, είδαμε γούνινες μασκότ που οδηγούσαν τους καλεσμένους στις θέσεις τους μοιράζοντας σακουλάκια με σνακ ενώ το αυτοσχέδιο καθιστικό είχε από κλασικές καρέκλες γραφείου μέχρι μπασκετικές μπάλες και γάντια του μπέιζμπολ.

Η νέα συλλογή των Chopova Lowena ήταν μια ωδή στο χάος και την punk διάθεση

Υπό τους punk ρυθμούς οι σχεδιάστριες έδωσαν μια έντονη ποικιλία υφών και στιλ. Είδαμε φούτερ με βολάν και πολυεπίπεδα υφάσματα, διάτρητες φούστες, ric-rac και χάντρες, ψεύτικες γούνες, ξεφτισμένα ζακάρ φορέματα με αλυσίδες αλλά και εντυπωσιακά γούνινα παλτό με snake-skin και με λεοπάρ λεπτομέρειες.

Τα prints «συγκρούστηκαν» με τα patterns και τα χρώματα, ενώ απαρατήρητα δεν πέρασαν και τα varsity jackets με εμβλήματα, τα ακαδημαϊκά crewnecks, τα cheer-printed τοπ και τα γυαλιστερά bras με αλυσίδες.



Δες φωτογραφίες από το show παρακάτω