Όλα τα nepo babies σε μια πασαρέλα: Λίλα Μος, Ρομέο Μπέκαμ και Άιρις Λο, περπάτησαν στο show της H&M στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου

Το fashion ενδιαφέρον έχει στραφεί προς το Λονδίνο αυτή την εβδομάδα, με τη χθεσινή ημέρα να σημαίνει την έναρξη της Εβδομάδας Μόδας στην πόλη

Νέοι σχεδιαστές και σπουδαία ονόματα της βιομηχανίας της μόδας έχουν προγραμματισμένα τα shows τους με τον σουηδικό κολοσσό H&M να πραγματοποιεί την επίδειξη του την Πέμπτη, γεμάτη με τα νεανικά vibes της πόλης.

Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, μέσα σε ένα συγκρότημα γραφείων στο Strand και παρουσιάστηκαν η συλλογή Studio για το Φθινόπωρο 2025 «See now, buy now», μια επιλογή κομματιών από τις διάφορες σειρές της, τη συλλογή καμπάνιας που επικεντρώνεται στη γυναικεία ένδυση και τη συλλογή Atelier.

Σύμφωνα με την σχεδιάστρια Linda Wikell, όπως αναφέρεται στο WWD, η σειρά Studio, είναι εμπνευσμένη από τον τροπικό βαρβαρισμό του Σάο Πάολο και τον μινιμαλισμό της Στοκχόλμης, με έμφαση στην αυστηρή και τρυφερή θηλυκότητα.

Λίλα Μος, Ρομέο Μπέκαμ και Άιρις Λο, περπάτησαν στο show της H&M στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου

Είδαμε εντυπωσιακό tailoring, κασκόλ από faux γούνα, δαντελένια slipdresses, over the knee μπότες, καθώς και μια πληθώρα φορεμάτων με χάντρες και flappers, όσο για τα πρόσωπα που είδαμε στην πασαρέλα, τα nepo babies έχουν μπει για τα καλά στον χώρο της μόδας, με πολλά παιδιά της Gen Z να ακολουθούν την καριέρα των διάσημων γονιών τους.

Με την τραγουδίστρια Lola Young, pop idol της Gen Z να ερμηνεύει τα «Dealer» και «Messy», το show αμέσως απέκτησε ένα νεανικό vibe.

Στην επίδειξη είδαμε τον 23χρονο Ρομέο Μπέκαμ, γιο της Βικτόρια και του Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο οποίος είναι γνωστό πως ακολουθεί μια καριέρα στη μόδα, με εμφανίσεις για μεγάλους οίκους, όπως Versace και Balenciaga.

Η 24χρονη Άιρις Λο, κόρη του Τζουντ Λο και της Σάντι Φροστ, μοντέλο και ηθοποιός, έκανε το ντεμπούτο της στο μόντελινγκ το 2015 για την Illustrated People ενώ το '21 έγινε η beauty ambassador της Dior.

Iris Law/ Instagram: H&M

Όσο για τη Λίλα Μος, μόλις 22 ετών, έχει συνεργαστεί με οίκους, έχει περπατήσει σε πασαρέλες και έχει φωτογραφηθεί για εξώφυλλα περιοδικών. Στα 13 της έκανε το πρώτο της εξώφυλλο στην ιταλική Vogue και ακολουθεί τον δρόμο που χάραξε η διάσημη μητέρα της, Κέιτ Μος, μάλιστα, μαζί έχουν φωτογραφηθεί ου ολίγες φορές, σε κόκκινα χαλιά αλλά και σε καμπάνιες μεγάλων οίκων.