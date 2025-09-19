Η συλλογή του παρουσιάστηκε στην καρδιά της Μαδρίτης, στην Plaza Mayor

O Wes Anderson παρουσίασε τη συλλογή Άνοιξη 2026 του οίκου Carolina Herrera στη Μαδρίτη, με αυτή να σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ο οίκος της Νέας Υόρκης παρουσιάζει την κύρια σειρά του εκτός της πόλης της και μόλις η τρίτη παρουσίαση σε πασαρέλα στο εξωτερικό.

«Από πολιτιστικής άποψης, τη βρίσκω στο επίκεντρο τόσων πολλών συζητήσεων αυτή τη στιγμή. Όλοι είτε ανακαλύπτουν ξανά είτε ανακαλύπτουν για πρώτη φορά τη Μαδρίτη. Όλοι είναι ερωτευμένοι με τη Μαδρίτη αυτή τη στιγμή», δήλωσε με ενθουσιασμό ο Γκόρντον, όπως διαβάζουμε στο WWD.

Ο οίκος Carolina Herrera ταξίδεψε στη Μαδρίτη και η συλλογή Άνοιξη 2026 ήταν μια ωδή στο χρώμα και τα φλοράλ μοτίβα

Στο show παρουσιάστηκαν 77 κομμάτια γεμάτα χρώμα και έντονα φλοράλ μοτίβα, αλλά και αναφορές στην τοπική κουλτούρα. Είδαμε croped πανωφόρια που θύμιζαν jackets ταυρομάχων, με έντονες βάτες και αστραφτερές χάντρες, τσάντες σε σχήμα βεντάλιας, αλλά και τη νέα τσάντα Mimi από δέρμα με χρυσές λεπτομέρειες, και κομψές μαύρες κάπες, ευγενική προσφορά της τοπικής μάρκας κληρονομιάς Casa Seseña.

Ο σχεδιαστής έδωσε επίσης έμφαση σε τρία λουλούδια τα οποία δεν ήταν καθόλου τυχαία. Πρόσθεσε στη συλλογή του για την Άνοιξη 2026 το τριαντάφυλλο, προς τιμήν του κήπου Rosaleda της Μαδρίτης, το γαρύφαλλο, που παραδοσιακά φοριέται κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ του Αγίου Ισίδωρου, του πολιούχου της πόλης, και τις βιολέτες, σε μια αναφορά στις καραμέλες με γεύση βιολέτας που προσέφεραν στους καλεσμένους του show.

Όσο για το χαρακτηριστικό κίτρινο, λιλά και κόκκινο του οίκου, είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο, με ένα φόρεμα να «παντρεύει» και τα τρία με μοναδική δεξιοτεχνία. Συνδύασε και τα τρία χρώματα σε ένα εντυπωσιακό στράπλες φόρεμα ενώ ένα μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις που είδαμε ήταν εκείνη με τις «βιολέτες» φτιαγμένες από έξι διαφορετικές στρώσεις υφάσματος που εφαρμόστηκαν με σχολαστικότητα σε ένα bubble λιλά φόρεμα.

Ο Γκόρντον τέλος αξίζει να πούμε πως συνεργάστηκε με χαρισματικούς ανθρώπους της περιοχής, όπως η θρύλος της δεκαετίας του '80, Sybilla, η οποία συνέβαλε με τρία από τα χαρακτηριστικά της φορέματα, και ο Alejandro Gómez Palomo, στον οποίο ανατέθηκε ο επανασχεδιασμός του κλασικού λευκού πουκαμίσου Herrera.

@Photo credits: Carolina Herrera Spring 2026 collection/ Getty Images @Photo credits: Carolina Herrera Spring 2026 collection/ Getty Images @Photo credits: Carolina Herrera Spring 2026 collection/ Getty Images @Photo credits: Carolina Herrera Spring 2026 collection/ Getty Images @Photo credits: Carolina Herrera Spring 2026 collection/ Getty Images @Photo credits: Carolina Herrera Spring 2026 collection/ Getty Images @Photo credits: Carolina Herrera Spring 2026 collection/ Getty Images @Photo credits: Carolina Herrera Spring 2026 collection/ Getty Images @Photo credits: Carolina Herrera Spring 2026 collection/ Getty Images @Photo credits: Carolina Herrera Spring 2026 collection/ Getty Images @Photo credits: Carolina Herrera Spring 2026 collection/ Getty Images

Δες παρακάτω το show