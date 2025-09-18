Μελάνια Τραμπ: Τι κρύβεται πίσω από την επιλογή του φορέματός της που έγινε viral

Η Βασιλική Οικογένεια πραγματοποίησε μια συνάντηση στο Κάστρο του Ουίνδσορ, με τη Μελάνια Τραμπ και τον σύζυγό της, Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ

Η άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ και της Μελάνια Τραμπ πραγματοποιήθηκε με ελικόπτερο στον χώρο του Ουίνδσορ με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον, να τους υποδέχονται και, ενώ η επίσημη τελετή υποδοχής τους συγκέντρωσε το ενδιαφέρον, τόσο του Τύπου, όσο και του διαδικτύου, το επίσημο δείπνο που παραχώρησε η βασιλική οικογένεια στους καλεσμένους κέντρισε τα βλέμματα όλου του πλανήτη για έναν απρόσμενο λόγο, τη στιλιστική επιλογή της Μελάνια Τράμπ.

Η επίσημη εκδήλωση απαιτούσε έναν αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα, τον οποίο τήρησε ο Πρόεδρος επιλέγοντας ένα μαύρο σμόκιν με λευκό πουκάμισο, γιλέκο και παπιγιόν, η κυρία Τραμπ όμως ακολούθησε μια διαφορετική τακτική.

Getty Images

H Πρώτη Κυρία επέλεξε ένα κομψό σύνολο από Carolina Herrera, ένα κίτρινο φόρεμα στράπλες, με έξω τους ώμους, maxi γραμμή, και cut out λεπτομέρεια στον γοφό ενώ η προσθήκη που έκανε τη διαφορά ήταν η λιλά ζώνη που επέλεξε. Το σύνολό της ολοκλήρωσε με μεγάλα σμαραγδένια σκουλαρίκια και ένα ζευγάρι nude γόβες με μυτερή μύτη.

Τι κρύβεται πίσω από την επιλογή του φορέματός της Μελάνια Τραμπ που έγινε viral

Η στιλιστική της επιλογή έγινε γρήγορα viral, με πολλούς να σχολιάζουν πως η επιλογή της, εκτός από ανεπίσημη έμοιαζε και κακόγουστη, ενώ άλλοι αναρωτήθηκαν μήπως τελικά δεν ήταν και τόσο τυχαία η επιλογή της.

Getty Images

Η Marian Kwei, στυλίστρια διασημοτήτων και συνεργάτιδα της Vogue, μιλώντας στο BBC σχολίασε την στιλιστική επιλογή της και τόνισε πως η αντικρουόμενη χρωματική παλέτα μπορεί να ήταν ένα σκόπιμο και μη λεκτικό μήνυμα. Όπως δήλωσε, η επιλογή αυτή ήταν ένας τρόπος για τους Τραμπ να επικοινωνήσουν τον «τρόπο λειτουργίας» τους, ότι θα συνέχιζαν να κάνουν τα πράγματα με τον δικό τους τρόπο, ανεξάρτητα από τους παραδοσιακούς κανόνες.

Κι όμως, όποια κι αν ήταν η σκέψη πίσω από τη στιλιστική της επιλογή, είτε ήταν τυχαία, είτε προμελετημένη, ένα είναι το σίγουρο: δεν πέρασε απαρατήρητη.