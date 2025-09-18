Πρίγκιπας Ουίλιαμ & Κέιτ Μίντλετον υποδέχτηκαν τους Ντόναλντ & Μελάνια Τραμπ στο κάστρο του Ουίνδσορ - “Είσαι τόσο όμορφη”, είπε ο πρόεδρος στην οικοδέσποινα

Η συνάντηση της βασιλικής οικογένειας με τον Αμερικανό πρόεδρο και τη σύζυγό του συγκέντρωσε τα βλέμματα του πλανήτη.

Η συνάντηση του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας, Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγό του, Μελάνια, την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου αποτέλεσε μια από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της επίσημης επίσκεψης του προεδρικού ζεύγους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο ιστορικό σκηνικό του Windsor Castle, τα δύο ζευγάρια βρέθηκαν στο προσκήνιο, σε μια συνάντηση που συνδύασε εθιμοτυπία, διπλωματία αλλά και προσωπικές στιγμές επικοινωνίας.

Η άφιξη του Ντόναλντ και της Μελάνια Τραμπ και η υποδοχή στο παλάτι από τον Ουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον

Η άφιξη του Ντόναλντ και της Μελάνια Τραμπ πραγματοποιήθηκε με ελικόπτερο στον χώρο του Ουίνδσορ. Τους υποδέχτηκαν προσωπικά ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον, φορώντας επίσημες ενδυμασίες, σύμφωνες με το πρωτόκολλο. Τα πρώτα λεπτά της συνάντησής τους, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν δίστασε να εκφράσει τον θαυμασμό του για την πριγκίπισσα, λέγοντάς της πως είναι «τόσο όμορφη», σχόλιο που δεν πέρασε απαρατήρητο από τον διεθνή Τύπο.

Η επίσημη τελετή υποδοχής περιλάμβανε τιμητικό άγημα, μουσική μπάντα και χαιρετισμό με κανονιοβολισμούς. Η πομπή προς το εσωτερικό του κάστρου πραγματοποιήθηκε με άμαξες, με τα δύο ζευγάρια να συνομιλούν, μαγνητίζοντας τα βλέμματα. Παρόντες σε αυτή την ιδιαίτερη συνάντηση της Αμερικής με τη Βρετανία ήταν φυσικά και ο βασιλιάς Κάρολος με τη βασίλισσα Καμίλα, οι οποίοι χαιρέτησαν και συνομίλησαν με τους καλεσμένους τους σε δεύτερο χρόνο.

Μακριά από τα φλας και τις κάμερες που υπήρχαν στο εξωτερικό του κάστρου, οι τέσσερις τους πέρασαν αρκετό χρόνο μαζί, με την συζήτηση να πραγματοποιείται σε φιλικό κλίμα. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της βασιλικής οικογένειας, η συνάντηση ήταν «ζεστή και εποικοδομητική». Αν και δεν έγιναν γνωστές λεπτομέρειες του διαλόγου, πηγές αναφέρουν ότι κινήθηκε γύρω από κοινές φιλανθρωπικές δράσεις και το διαρκές ενδιαφέρον της Κέιτ και της Μελάνια για την ψυχική υγεία και τη στήριξη οικογενειών, που έχουν ανάγκη.

Το επίσημο δείπνο που παραχώρησε η βασιλική οικογένεια στους καλεσμένους της

Το βράδυ της ίδιας ημέρας δόθηκε επίσημο δείπνο εντός του κάστρου, με τους οικοδεσπότες να υποδέχονται στον Αμερικανό πρόεδρο και τη σύζυγό του στην τραπεζαρία. Η διακόσμηση της αίθουσας ήταν εντυπωσιακή, με κρυστάλλινες λεπτομέρειες και ασημένια σκεύη, ενώ το μενού σχεδιάστηκε από τους σεφ του παλατιού και περιλάμβανε συνδυασμό βρετανικών γεύσεων με σύγχρονες πινελιές, συνοδευόμενο από κρασιά αγγλικής προέλευσης.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου, δεν υπήρξαν δημόσιες ομιλίες ή δηλώσεις, ωστόσο ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον φρόντισαν να είναι όσο το δυνατόν καλύτεροι οικοδεσπότες, φιλοξενώντας το προεδρικό ζευγάρι στους χώρους του Ουίσδνορ. Αναμφίβολα, αυτή η συνάντηση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του πλανήτη και σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως στα social media, με τους χρήστες να σχολιάζουν από τα ρούχα και τη διακόσμηση μέχρι τη στάση του σώματος, τις εκφράσεις και τις θέσεις στο τραπέζι των πρωταγωνιστών της βραδιάς.



