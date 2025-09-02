Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον: Το βράδυ που όλοι κατάλαβαν πως μετά την επανασύνδεση θα κατέληγαν σε γάμο

Πρίγκιπας Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον χώρισαν τον Απρίλιο του 2007, αλλά η επανασύνδεσή τους τούς εφερε πιο κοντά

Η σχέση και μετέπειτα ο γάμος του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, έχει βρεθεί πολλές φορές στο μικροσκόπιο. Κάθε τι που συμβαίνει με τους royals, βέβαια, αποτελεί είδηση, πόσω μάλλον όταν πρόκειται για την προσωπική τους ζωή.

Τώρα, σε ένα νέο βιβλίο (ναι, ακόμη ένα), αυτή τη φορά από τον βασιλικό μπάτλερ Γκραντ Χάρολντ, η σχέση τους αποκαλύπτεται λίγο περισσότερο. Ο ίδιος εργάστηκε ως μπάτλερ του βασιλιά Καρόλου από το 2004 έως το 2011, επομένως είδε από πολύ κοντά το πώς η Κέιτ Μίντλετον έγινε αποδεκτή από τη βασιλική οικογένεια.

Ο χωρισμός και η επανασύνδεση

Μετά τον πολύκροτο χωρισμό τους, τον Απρίλιο του 2007, και την επανασύνδεσή τους λίγους μήνες αργότερα, οι άνθρωποι που εργάζονταν στο Παλάτι, συμπεριλαμβανομένου και του Γκραντ Χάρολντ, κατάλαβαν πως το γραφτό τους ήταν να παντρευτούν.

Όπως γράφει το People, ένα ρομαντικό δείπνο, τον Φεβρουάριο του 2008, λίγους μήνες μετά την επανασύνδεσή τους, που έβαλε χώρα στο βασιλικό κτήμα Highgrove House, ήταν η στιγμή που όλοι το κατάλαβαν. Τότε ο Χάρολντ ήταν ένας από τους σερβιτόρους και όπως λέει: «Ήταν μόνο οι δυο τους. Ήταν πολύ όμορφο, και μάλιστα αρκετά ξεχωριστό».

Αν και ήταν ένα δείπνο αποκλειστικά για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον, ήταν πολύ προσιτοί και ευγενικοί, και αλληλεπιδρούσαν διαρκώς μαζί του, θυμάται ο Χάρολντ. Από εκείνο το βράδυ κατάλαβε πως το ζευγάρι θα κατέληγε στα σκαλιά της εκκλησίας.

Το βιβλίο του, που φέρει τον τίτλο The Royal Butler, κυκλοφορεί στις 23 Σεπτεμβρίου, αφηγείται το ταξίδι του από τη Σκωτία της εργατικής τάξης στην υπηρεσία της βασίλισσας Ελισάβετ. «Πριν, δεν κρατιόντουσαν χέρι-χέρι — ήταν περισσότερο σαν φίλοι. Μετά, όταν τα ξαναβρήκαν, όλα άλλαξαν. Ήταν πλέον ξεκάθαρα ένα ζευγάρι. Κάτι άλλαξε, και το καταλάβαινες. Από εκεί και πέρα, ήταν ζήτημα χρόνου. Ήμουν πια σίγουρος ότι θα παντρεύονταν. Απλώς δεν ξέραμε πότε».

Τελικά, αυτή η μέρα ήρθε στις 29 Απριλίου 2011.