Ο θάνατος της πριγκίπισσας Νταϊάνα 28 χρόνια μετά: Από το ραντεβού με τον Ντόντι Φαγέντ στο μοιραίο τροχαίο και τα τελευταία λόγια της

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα άφησε την τελευταία πνοή της στις 31 Αυγούστου του 1997 - ημέρα Πέμπτη - περίπου στις 4 τα ξημερώματα, μετά από ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα.

31 Αυγούστου 1997. Είναι περασμένα μεσάνυχτα, όταν η πριγκίπισσα Νταϊάνα και ο σύντροφός της, Ντόντι Φαγέντ - γιος του ιδρυτή του πολυκαταστήματος Harrods - έχουν ένα σοβαρό αυτοκινητιστικό δυστύχημα πλησίον του Σηκουάνα, στο κέντρο του Παρισιού. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι δυο τους απολάμβαναν το δείπνο τους σε εστιατόριο του πολυτελούς ξενοδοχείου Ritz - το οποίο άνηκε στην οικογένεια Αλ Φαγιέντ - και θύμιζαν ερωτευμένους εφήβους. Η σχέση τους δεν μετρούσε πολύ καιρό, όμως έμοιαζε να είναι δυνατή. Το ζευγάρι είχε ταξιδέψει στη γαλλική πρωτεύουσα με ιδιωτικό τζετ, προκειμένου να περάσει μαζί ένα μέρος των καλοκαιρινών διακοπών του. Τίποτα, δεν προμήνυε τον τραγικό επίλογο.

Μετά το πέρας του δείπνου, η πριγκίπισσα Νταϊάνα και ο Ντόντι Φαγέντ θέλουν να επιστρέψουν στο διαμέρισμα του επιχειρηματία στη Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων. Το προσωπικό του εστιατορίο τους ενημερώνει πως περίπου 30 παπαράτσι περιμένουν ακριβώς έξω για να τους απαθανατίσουν. Τρία αυτοκίνητα λειτουργούν ως «δόλωμα», προκειμένου το ζευγάρι να ξεφύγει από τα αδιάκριτα φλας των φωτογράφων της εποχής. Όμως, το σχέδιο δεν επιτυγχάνει και έτσι, όταν η πριγκίπισσα Νταϊάνα και ο Ντόντι Φαγέντ εξέρχονται από το εστιατόριο με τον οδηγό του οχήματός τους, Πολ, αρχίζει η καταδίωξη.

Getty Images

Πού και πώς πέθανε η πριγκίπισσα Νταϊάνα - Ο μοναδικός επιζών του δυστυχήματος

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Αυγούστου, η πριγκίπισσα Νταϊάνα και ο γιος του ιδρυτή των Harrods καταδιώκονται στους δρόμους του Παρισιού από πλήθος φωτογράφων. Δυστυχώς, αυτό το «ανθρωποκυνηγητό» δεν έχει αίσιο τέλος. Ο οδηγός του οχήματος, θέλοντας να ξεφύγει από τους επίμονους παπαράτσι, εισέρχεται μέσα στο τούνελ Pont de l'Alma. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το αυτοκίνητο πέφτει σε μία κολόνα και η σύγκρουση είναι σφοδρή. Πανικός, καταστροφή, συντρίμμια, θάνατος. Από τη μια στιγμή στην άλλη, όλα έχουν χαθεί. Το όχημα στο οποίο επέβαινε η πριγκίπισσα Νταϊάνα γίνεται σμπαράλια, με τους φωτογράφους και τα διερχόμενα αυτοκίνητα να έχουν «παγώσει» από το τραγικό τροχαίο. Εκείνα τα λέπτά, ελάχιστοι γνώριζαν πως η ζωή της πριγκίπισσας βρίσκεται σε κίνδυνο. Κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει το τέλος.

Σύμφωνα με τα έγγραφα της εποχής, ο Ντόντι Φαγέντ και ο οδηγός του οχήματος, Πολ, βρήκαν ακαριαίο θάνατο. Η πριγκίπισσα Νταϊάνα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προσπάθησαν με κάθε τρόπο να την κρατήσουν στη ζωή. Όπως έχει γίνει γνωστό, της έκαναν και ηλεκτροσόκ για να επαναφέρουν την καρδιά της. Η μοίρα, όμως, είχε γραφτεί. 31 Αυγούστου, ώρα 4 τα ξημερώματα: η πριγκίπισσα Νταϊάνα κλείνει για πάντα τα μάτια της σε ηλικία 36 ετών και το πιο μαύρο κεφάλαιο στην ιστορία της βασιλικής οικογένειας μόλις γράφεται. Όπως ανέφεραν οι γιατροί στο πόρισμά τους, η Νταϊάνα είχε υποστεί σοβαρά τραύματα στο σώμα και το κεφάλι της - είχε εσωτερική αιμορραγία - τα οποία κόστισαν τη ζωή της. Ο μοναδικός άνθρωπος που επέζησε του φρικτού τροχαίου που σκόρπισε τον θάνατο, ήταν ο σωματοφύλακας του Ντόντι Φαγέντ, Τρέβορ Ρις-Τζόουνς, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός που φορούσε ζώνη.

Getty Images

Τα τελευταία λόγια της πριγκίπισσας Νταϊάνα

Μία δεκαετία πριν, το 2015, ο πυροσβέστης Ξαβιέ Γκουρμελόν, αποκάλυψε τα τελευταία λόγια της πριγκίπισσας Νταϊάνα σε μια συνέντευξή του στην εφημερίδα The Independent. Μετά τη μετωπική σύγκρουση, άνθρωποι που επέβαιναν στα αυτοκίνητα που περνούσαν από το σημείο, ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία και την πυροσβεστική. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος ανέσυρε την Νταϊάνα από το κατεστραμμένο όχημα και την άκουσε να διατυπώνει τις τελευταίες λέξεις της πριν από τον θάνατο. «Θέε μου, τι συνέβη», φαίνεται πως είπε στιγμιαία η πριγκίπισσα, όταν ανέκτησε τις αισθήσεις της. Λίγα δευτερόλεπτα μετά ήρθε το σκοτάδι.

Getty Images

Ο Ξαβιέ Γκουρμελόν είχε προσπαθήσει να την επαναφέρει στη ζωή, κάνοντάς της ΚΑΡΠΑ. Και μέχρι την ανακοίνωση του θανάτου της πίστευε πως τα είχε καταφέρει. «Ήταν ανακούφιση, φυσικά, γιατί ως διασώστης πρώτης γραμμής θέλεις να σώσεις ζωές - και αυτό νόμιζα ότι είχα κάνει», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά. «Έμαθα πως υπήρχαν σοβαροί εσωτερικοί τραυματισμοί, αλλά όλο το επεισόδιο είναι ακόμα βαθιά χαραγμένο στο μυαλό μου. Η ανάμνηση εκείνης της νύχτας θα μείνει για πάντα μέσα μου».

Το τελευταίο τηλεφώνη της πριγκίπισσας Νταϊάνα με τους γιους της, Ουίλιαμ και Χάρι

Οι διακοπές της πριγκίπισσας Νταϊάνα στη Γαλλία ακολούθησαν αυτές που είχε κάνει με τους γιους της, Ουίλιαμ και Χάρι, στο Σαιν Τροπέ. Εκείνες τις ημέρες, ο 15χρονος και ο 12χρονος βρίσκονταν στο κάστρο Μπαλμόραλ στη Σκωτία. Κανείς δεν γνώριζε πως το τηλεφώνημα που είχε προηγηθεί, θα ήταν και η τελευταία επικοινωνία που είχαν οι εγγονοί της βασίλισσας Ελισάβετ με τη μητέρα τους. Όπως είδαμε στην έκτη σεζόν του «The Crown», ο Ουίλιαμ και ο Χάρι μίλησαν στο τηλέφωνο με τη μαμά τους, ωστόσο ήταν και οι δύο πολύ βιαστικοί, όπως επισήμανε ο διάδοχος του βασιλιά Καρόλου. Από την άλλη, ο Χάρι εξομολογήθηκε πως δεν θυμόταν ποιες λέξεις αντάλλαξε με τη μητέρα του, ωστόσο αυτό που θυμάται και θα μετανιώνει σε ολόκληρη τη ζωή του είναι το πόσο σύντομο ήταν αυτό το τηλεφώνημα.

Getty Images / @Jayne Fincher

Ο θάνατος της πριγκίπισσας Νταϊάνα βύθισε στη θλίψη τον κόσμο

Η ανακοίνωση του θανάτου της Νταϊάνα προκάλεσε σοκ και απέραντη θλίψη - όχι μόνο στους πολίτες της Βρετανίας - αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Αμερική. Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει πως η ζωή της επιφύλασσε ένα τέτοιο τέλος - τόσο σύντομο και άδικο. Ήταν 36 ετών. Τα παιδιά της ήταν ακόμα έφηβοι. Η κηδεία της τελέστηκε στις 7 Σεπτεμβρίου και πλήθος κόσμου παρευρέθηκε για να αποχαιρετήσει την πριγκίπισσα με τα γαλάζια μάτια, που άφησε το δικό της στίγμα στη βασιλική οικογένεια και αποτέλεσε μια φιγούρα - πρότυπο της εποχής. Η κηδεία της μεταδόθηκε τηλεοπτικά και πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν την τελετή, γεγονός που επιβεβαιώνει πως η στενοχώρια του κόσμου είχε ξεπεράσει κάθε σύνορο.

Getty Images

Μπροστά σε όλο αυτό το πρωτοφανές ξέσπασμα δημόσιας θλίψης, η βασιλική οικογένεια δεν στάθηκε στο ίδιο σημείο. Η ουδέτερη στάση της επικρίθηκε από τον κόσμο, που κυριολεκτικά «πλημμύρισε» τον προαύλιο χώρο του παλατιού του Κένσινγκτον με λουλούδια ως φόρο τιμής στην Νταϊάνα.

Getty Images

Μερικά χρόνια μετά τον θάνατό της, η αστυνομία της Βρετανίας διέταξε έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος, ζητώντας να ανακρίνει τον πλέον βασιλιά Κάρολο. Αφορμή γι’ αυτή την έρευνα στάθηκε ένα χειρόγραφο σημείωμα της πριγκίπισσας που είχε διαρρεύσει στον Τύπο. «Ο σύζυγός μου σχεδιάζει ένα "ατύχημα" με το αυτοκίνητό μου, βλάβη στα φρένα και σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι». Παρά τα σενάρια, τις εικασίες και τις φήμες της εποχής σχετικά με τον θάνατο της Νταϊάνα, τόσο ο Κάρολος όσο και η υπόλοιπη βασιλική οικογένεια δεν αποδείχθηκε ;ότι είχαν κάποια εμπλοκή στο τροχαίο.

Getty Images

28 χρόνια μετά τη μοιραία νύχτα στο Παρίσι, η πριγκίπισσα Νταϊάνα είναι ακόμα εδώ. Ήταν και παραμένει ένα παγκόσμιο σύμβολο θάρρους και καλοσύνης, που δεν επέτρεψε σε κανέναν να αλλοιώσει την ποιότητα του χαρακτήρα της. Υπερασπίστηκε τον εαυτό της, διεκδίκησε τη ζωή της και παρά το γεγονός ότι η πορεία της σε αυτή τη ζωή ήταν σύντομη, αποτέλεσε πρότυπο για πολλούς ανθρώπους μέσω της ειλικρίνειας, της αμεσότητας, της δύναμης και της φιλανθρωπικής δράσης της. Ο επίλογος μπορεί να γράφτηκε στις 31 Αυγούστου του 1997, όμως η επιρροή και το παράδειγμά της δεν θα σβήσουν ποτέ.