Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Το Netflix ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για τα 30 χρόνια από τον θάνατό της, με τη συμβολή του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν

Ένα ντοκιμαντέρ για την Νταϊάνα, με τη συμμετοχή του πρίγκιπα Χάρι αναμένεται να φέρει στο Netflix μεγάλη εμπορική επιτυχία

‘Ενα ακόμη ντοκιμαντέρ για την πριγκίπισσα Νταϊάνα θέλει να φέρει στη βιβλιοθήκη του το Netflix, σε συνεργασία με τον πρίγκιπα Χάρι και την Μέγκαν, στο πλάισιο της νέας συμφωνίας τους. Αν και το συμβόλαιό τους, ύψους 100 εκατ. δολαρίων, δεν ήταν αρχικά να ανεωθεί, οι δύο πλευρές τελικά συμφώνησαν να δώσουν παράταση με νέες παραγωγές.

Επί της ουσίας, όπως γράφει και η εφημερίδα The Sun, η νέα συμφωνία δίνει το δικαίωμα στο Netflix να έχει τον πρώτο λόγο σε οποιοδήποτε πρότζεκτ προτείνει το ζευγάρι. Το σίγουρο είναι πως η εκπομπή της Μέγκαν Μαρκλ, "With Love, Meghan”, θα επιστρέψει στην πλατφόρμα για τη δεύτερη σεζόν, παρά το γεγονός πως η πρώτη συνοδεύτηκε από αρνητικές κριτικές και πολύ λίγες προβολές. Επιπλέον, το Netflix θα κυκλοφορήσει και ένα σύντομο ντοκιμαντέρ με τίτλο "Masaka Kids, A Rhythm Within", για τα ορφανά παιδιά στην Ουγκάντα, που δημιούργησαν Χάρι και Μέγκαν.

Το ντοκιμαντέρ για την πριγκίπισσα Νταϊάνα

Όσον αφορά το ντοκιμαντέρ για την πριγκίπισσα Νταϊάνα, το Netflix θέλει να συμπέσει με την 30ή επέτειο από τον θάνατό της, η οποία είναι το 2027. «Αν ο Χάρι θέλει να το κάνει, το Netflix θα του πιάσει το χέρι από τον ενθουσιασμό», είπε μία πηγή στον χώρο της βιομηχανίας.

Ένα τέτοιο ντοκιμαντέρ με τη συμμετοχή του πρίγκιπα Χάρι αναμένεται να είναι μεγάλο εμπορικό χτύπημα για το Netflix (οτιδήποτε έχει σχέση με την Νταϊάνα κάνει επιτυχία), το οποίο δεν έχει γνωρίσει ανάλογη επιτυχία με το ζευγάρι από τη σειρά Harry & Meghan, του 2022. Ο Χάρι, ο οποίος ήταν 12 ετών όταν η Νταϊάνα σκοτώθηκε σε τροχαίο στο Παρίσι το 1997, έχει μιλήσει πολλές φορές δημόσια για τη μητέρα του και για το τραύμα που του προκάλεσε ο θάνατός της.

Έχει περιγράψει πώς βίωσε το γεγονός όταν περπατούσε πίσω από το φέρετρό της, καθώς και πώς ο πατέρας του του μετέφερε τα δυσάρεστα νέα - όλα αυτά αναφέρονται στο αυτοβιογραφικό του βιβλίο Spare. Στο ίδιο βιβλίο, αποκάλυψε πως είχε επισκεφθεί μέντιουμ, που του είπε: «Η μητέρα σου είναι μαζί σου.»

Το 2007, ο Χάρι και ο αδερφός του, πρίγκιπας Ουίλιαμ, είχαν παραβρεθεί στη συναυλία Concert for Diana στο Γουέμπλεϊ, για τη συμπλήρωση 10 ετών από τον θάνατό της. Το 2017, για την 20ή επέτειο, επισκέφθηκαν μαζί τα λουλούδια και τα αφιερώματα που είχαν αφήσει άνθρωποι έξω από τα κάγκελα του παλατιού του Κένσινγκτον.

Παρότι η 30ή επέτειος είναι ακόμα δύο χρόνια μακριά, οι τηλεοπτικές παραγωγές απαιτούν χρόνο, οπότε τα σχέδια για ένα ντοκιμαντέρ θα πρέπει να ξεκινήσουν μέσα στους επόμενους έξι μήνες.