Η Βικτόρια Μπέκαμ στο Netflix: Τα tabloids, οι διατροφικές διαταραχές και το περιστατικό του 1999 που τη σημάδεψε, στη νέα σειρά ντοκιμαντέρ

Η σειρά ντοκιμαντέρ για την Βικτόρια Μπέκαμ έρχεται στο Netflix, τον Σεπτέμβριο

Εδώ και τρεις δεκαετίες, η Βικτόρια Μπέκαμ βρίσκεται κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας. Ξεκίνησε ως μέλος των Spice Girls, παντρεύτηκε έναν από τους πιο διάσημους ποδοσφαιριστές της εποχής και δημιούργησε τη δική της αυτοκρατορία στον χώρο της μόδας. Αυτή η δημοσιότητα όμως, έχει και σκοτεινές πτυχές -που επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τη ζωή της εμβληματικής Βρετανίδας, αφήνοντας της βαθιές πληγές.

Αυτό το κομμάτι της ζωής της, εξερευνά η νέα σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix, που έρχεται τον Σεπτέμβριο. Πιο συγκεκριμένα, το Victoria Beckham εισχωρεί στα χρόνια που η ίδια βρισκόταν στο επίκεντρο της προσοχής, που την οδήγησε σε προβλήματα με την εικόνα τους σώματος της και σε μια εξαιρετικά περιοριστική διατροφή, όπως αναφέρουν πηγές στην Page Six.

«Υπήρχε τεράστια πίεση στην εμφάνιση και στο βάρος της Βικτόρια. Νομίζω ότι το κοινό θα καταλάβει αρκετά από αυτά που πέρασε», λέει πηγή από τη βιομηχανία που επιβεβαίωσε πως η Βικτόρια Μπέκαμ μιλάει ανοιχτά για τις δυσκολίες της στη σειρά ντοκιμαντέρ.

Getty Images / Ken Goff

Από Spice Girl στην δική της αυτοκρατορία στον χώρο της μόδας

Το Victoria Beckham ακολουθεί τη μετάβαση της Βικτόρια από Spice Girl σε σχεδιάστρια μόδας, εστιάζοντας στη μεγαλύτερη επίδειξη της καριέρας της: την παρουσίαση της κολεξιόν του οίκου της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, τον Σεπτέμβριο του 2024. Ωστόσο, διεισδύει στην κακομεταχείριση που υπέστη από το κοινό και τα βρετανικά ΜΜΕ. Μία μικρή γεύση έδωσε και στην βραβευμένη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix, Beckham, όπου η Βικτόρια Μπέκαμ μίλησε για τα χυδαία συνθήματα που φώναζαν τα πλήθη στα ποδοσφαιρικά παιχνίδια του Ντέιβιντ: «Είναι ντροπιαστικό. Είναι πληγωτικό».

Στη σειρά ντοκιμαντέρ, η Βικτόρια βλέπει αρχειακό υλικό - μεταξύ άλλων, τη στιγμή που ο τηλεπαρουσιαστής Κρις Έβανς την πίεσε να ανέβει στη ζυγαριά σε ζωντανή εκπομπή το 1999, μόλις δύο μήνες μετά τη γέννηση του Μπρούκλιν. Αυτή η εμμονική παρακολούθηση φαίνεται πως την οδήγησε σε ακραίο έλεγχο της εικόνας της: καθημερινή γυμναστική, αυστηρή διατροφή και εμμονή με την εμφάνιση.

Σε συνέντευξή της στο Grazia πέρυσι, η Βικτόρια Μπέκαμ είχε δηλώσει πως «δεν θέλω να φαίνεται σαν να παραπονιέμαι, αλλά υπήρχαν περίοδοι στο παρελθόν που δεν ένιωθα αρκετά σίγουρη για να καθίσω σε μια παραλία και να παρακολουθώ τα παιδιά μου να παίζουν». Πλέον, όμως, δηλώνει πως έχει καταλάβει ότι «η ζωή είναι πολύ μικρή» για να μετρά συνεχώς θερμίδες.

Η ρήξη στην οικογένεια Μπέκαμ

Όταν βγήκε η σειρά Beckham στο Netflix, πολλοί θεατές ξαφνιάστηκαν ευχάριστα από το χιούμορ της Βικτόρια Μπέκαμ και την ειλικρίνειά της για φήμες απιστίας του Ντέιβιντ με τη βοηθό του Ρεμπέκα Λους, την εποχή που έπαιζε στη Ρεάλ Μαδρίτης. «Ένιωθα σαν να ήταν όλος ο κόσμος εναντίον μας», είπε σε μια συναισθηματικά φορτισμένη σκηνή και συνέχισε: «Κι αν θέλω να είμαι ειλικρινής, ήμασταν κι εμείς ο ένας εναντίον του άλλου».

Αλλά, σε αυτή τη σειρά ντοκιμαντέρ δεν πρόκειται να δούμε τη ρήξη που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στον Μπρούκλιν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας Μπέκαμ. Και δεν αναμένεται να παραστεί ούτε εκείνος, ούτε η συζυγός του Νίκολα Πελτζ, στην πρεμιέρα.

Όπως γράφει το Page Six, η Βικτόρια Μπέκαμ και οι υπόλοιποι δεν έχουν επικοινωνήσει με τον Μπρούκλιν εδώ και μήνες. Φίλοι λένε πως αυτό είναι ιδιαίτερα επώδυνο για τους Μπέκαμ, που και οι ίδιοι είχαν αντιμετωπίσει κριτική από τις οικογένειές τους όταν ξεκίνησαν τη σχέση τους το 1997, και είχαν δεσμευτεί να είναι πάντα ενωμένοι για τα παιδιά τους.

Μάλιστα, το ντοκιμαντέρ Beckham, η μητέρα του Ντέιβιντ, Σάντρα, παραδέχεται: «Ανησυχούσαμε ότι θα χάσει όλα όσα είχε χτίσει στο ποδόσφαιρο, γιατί αυτό ήταν πάντα η προτεραιότητά του - και ξαφνικά δεν ήταν».

Ωστόσο, ο Μπρούκλιν και η Νίκολα Πελτζ θα εμφανιστούν στο Victoria Beckham, με πλάνα που τραβήχτηκαν πριν την ρήξη.