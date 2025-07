Το Netflix βάζει τέλος στη συνεργασία με Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ - Ο λόγος που δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιο των 100 εκατ. δολαρίων

Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ χάνουν ένα πολύ σημαντικό deal με το Netflix

Το Netflix δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιο ύψους 100 εκατ. δολαρίων με τον Πρίγκιπα Χάρι και την Μέγκαν Μαρκλ, που ουσιαστικά λήγει τον Σεπτέμβριο, καθώς η συνεργασία τους έκανε τον κύκλο της. Από το 2020 μέχρι σήμερα, το ζευγάρι δημιούργησε πέντε παραγωγές για την πλατφόρμα, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία - το πιο επιτυχημένο πρότζεκτ τους ήταν το ντοκιμαντέρ τους, «Harry & Meghan».

Βέβαια, δεν υπάρχει δυσαρέσκεια από καμία πλευρά, όπως τουλάχιστον ανέφερε πηγή στη Sun. Κι αυτό σημαίνει πως ακόμα κι αν η λήξη της σύμβασης σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής, δεν αποκλείεται στο μέλλον να δούμε ξανά συνεργασίες μεταξύ των δύο πλευρών.

Τι γίνεται με την εκπομπή της Μέγκαν Μαρκλ στο Netflix;

Η lifestyle εκπομπή της Μέγκαν Μαρκλ, «With Love, Meghan», που έκανε πρεμιέρα στις 4 Μαρτίου, δεν εντυπωσίασε τους συνδρομητές με την πρώτη σεζόν. Ωστόσο, η δεύτερη σεζόν θα επιστρέψει κανονικά στο Netflix, ακόμα και μετά τη λήξη του συμβολαίου, αφού τα επεισόδια έχουν ήδη γυριστεί. Προς το παρόν δεν έχει γίνει σαφές αν θα προχωρήσει και σε τρίτη σεζόν, ίσως αυτό κριθεί από τις προβολές που θα συγκεντρώσει.

Όσον κι αν η Μέγκαν Μαρκλ ήθελε να παρουσιάσει την εκδοχή της γυναίκας που ασχολείται με τη μαγειρική, την κηπουρική και τη χειροτεχνία, δεν υπήρχε δόση ρεαλισμού σε τίποτα. Το “With Love, Meghan” συγκέντρωσε μόλις 33% στο Rotten Tomatoes, αλλά η απογοήτευση ήταν φανερή παντού στο διαδίκτυο. Όχι μόνο από τους συνδρομητές, αλλά και από άρθρα όπως αυτό του Guardian, που έγραψε πως η εκπομπή είναι κακή τηλεόραση, «απίστευτα άκαιρη και άσκοπή».

Στο μεταξύ, δεν είναι ξεκάθαρο ούτε τι θα συμβεί με ένα άλλο πρότζεκτ στο Netflix, που έχει ήδη ανακοινωθεί και φέρει τον τίτλο «Meet Me At The Lake». Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ απέκτησαν τα δικαιώματα του επιτυχημένου μυθιστορήματος μέσω της εταιρείας τους, Archewell Productions.

Για την ιστορία, Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ υπέγραψαν συμφωνίες με Netflix και Spotify, μετά την απομάκρυνσή τους από τα βασιλικά τους καθήκοντα. Η συμφωνία με το Spotify έληξε το 2023, καθώς, σύμφωνα με αναφορές, το ζευγάρι δεν κατάφερε να επιτύχει τους απαιτούμενους «δείκτες παραγωγικότητας». Η Μέγκαν Μαρκλ μετέφερε το podcast της, "Archetypes", στο Lemonada Media, ενώ στο πλαίσιο της συμφωνίας με το Netflix παρήγαγαν συνολικά πέντε έργα.

Η εκρηκτική σειρά ντοκιμαντέρ “Harry & Meghan” του 2022 ήταν μακράν η πιο επιτυχημένη και εξακολουθεί να κατέχει το ρεκόρ περισσότερου χρόνου παρακολούθησης για ντοκιμαντέρ του Netflix την πρώτη εβδομάδα προβολής του. Συνεχίζει να προσελκύει ενδιαφέρον και παρακολουθήθηκε για άλλες 7,3 εκατομμύρια ώρες το πρώτο εξάμηνο του 2025.