Η πρώτη εικόνα που θα δεις, αποκαλύπτει τη βαθύτερη δύναμή σου - Το τεστ που πρέπει να κάνεις

Αυτό το τεστ οπτικής ψευδαίσθησης στοχεύει να φέρει στην επιφάνεια στοιχεία που, ίσως ούτε και εσύ να γνωρίζεις (ακόμα) για τον εαυτό σου.

Δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που φτάνουν σχεδόν στο μέσο της ζωής τους, για να καταλάβουν ποιοι είναι, τι ανάγκες έχουν, ποιες είναι οι αναζητήσεις τους και πώς είναι πραγματικά ευτυχισμένοι. Πολλοί από εμάς, έχουμε την τάση να λειτουργούμε ρομποτικά. Ζούμε την κάθε ημέρα, ακολουθώντας ένα πρόγραμμα, μια λίστα από απαιτήσεις, μια σειρά από tasks που έχουμε θέσει στον εαυτό μας την υποχρέωση να φέρει εις πέρας. Μάλιστα, μέσα στην ένταση της καθημερινότητας ξεχνάμε να αισθανθούμε, να αντιδράσουμε, να εκφράσουμε όσα νιώθουμε.

Η ταχύτητα των ημερών συχνά λειτουργεί σαν ένα εμπόδιο προς τον εσωτερικό κόσμο μας. Συνηθίζουμε να ασχολούμαστε μόνο με τη δουλειά και τις ανάγκες των άλλων, παραμερίζοντας όσα εμείς θέλουμε. Με άλλα λόγια, θέτουμε τον εαυτό μας σε δεύτερη μοίρα, όχι από επιθυμία, αλλά από συνήθεια. Και όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με προκλήσεις, καλούμαστε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, αφήνοντας στο κενό τα δικά μας συναισθήματα.

Οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν, πως μία από τις μεγαλύτερες παγίδες που πέφτουμε συχνά οι άνθρωποι, είναι να ξεχνάμε τον εαυτό μας. Και κάπως έτσι, η ζωή κυλάει σαν νερό, φτάνουμε στο τέλος, αλλά δεν γνωρίζουμε ποιοι είμαστε. Το τεστ οπτικής ψευδαίσθησης που ακολουθεί, θα μας βοηθήσει να εντοπίσουμε ποια είναι η κρυφή δύναμή μας - που ενδεχομένως δεν έχουμε σκεφτεί ποτέ ότι υπάρχει. Η ρουτίνα μας ωθεί να πράττουμε χωρίς συνείδηση, αφήνοντας τις στιγμές να φεύγουν μακριά.

Το τεστ ψευδαίσθησης που θα σε βοηθήσει να ανακαλύψεις τις βαθύτερες ψυχικές δυνάμεις σου

Αν είδες πρώτα το κοριτσάκι…

Έχεις την ικανότητα να ξεπερνάς κάθε εμπόδιο που παρουσιάζεται στη ζωή σου. Οι δυσκολίες μπορεί στην αρχή να σου προκαλούν ταραχή και άγχος, όμως στο τέλος καταφέρνεις να βρεις λύση. Αν και δεν πιστεύεις στον εαυτό σου, οι πράξεις σου επιβεβαιώνουν κάθε φορά πόσο μεγάλο λάθος κάνεις.

Αν είδες πρώτα το κρανίο…

Σε περίπτωση που το πρώτο πράγμα που είδες είναι το ανθρώπινο κρανίο, τότε είσαι ένας άνθρωπος με υψηλό δείκτη νοημοσύνης. Η μεγαλύτερη δύναμή σου είναι η διάνοια που διαθέτεις. Η ζωή σου δεν είναι στρωμένη με ροδοπέταλα, όμως στο τέλος κάθε μονομαχίας στέφεσαι νικητής. Η ψυχραιμία, η πυγμή και η αποφασιστικότητα που διαθέτεις είναι τα όπλα σου σε αυτό το κεφάλαιο που ονομάζεται ζωή.

Αν είδες πρώτα το δάσος…

Τέλος, αν είδες πρώτα το δάσος, πρέπει να αρχίσεις να εμπιστεύεσαι το ένστικτό σου. Η εσωτερική φωνή σου δεν πέφτει ποτέ έξω, όμως εσύ επιμένεις να την αγνοείς, ακολουθώντας τη λογική. Αυτή, λοιπόν, είναι μια καλή στιγμή να αλλάξεις γραμμή πλεύσης, παίρνοντας στα σοβαρά το ένστικτό σου.



