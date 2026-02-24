Ο οίκος Burberry κατάφερε να «παντρέψει» τον ιδιαίτερο και μελαγχολικό καιρό του Λονδίνου με την έννοια της κομψότητας, σε μια επίδειξη που υμνούσε το στιλ στην πόλη όταν οι μέρες είναι μουντές.

Στην επίδειξη του οίκου Burberry, τη Δευτέρα το βράδυ, που πραγματοποιήθηκε στο Old Billingsgate Market, μια πρώην ψαραγορά στις όχθες του Τάμεση, ένα αντίγραφο της Tower Bridge αποτέλεσε το κεντρικό στοιχείο της έβδομης επίδειξης του δημιουργικού διευθυντή Ντάνιελ Λι για τη βρετανική μάρκα πολυτελείας.

Εξερευνώντας νέες οπτικές, ο σχεδιαστής έδωσε μια θηλυκή (άλλες φορές ρομαντική και άλλες πιο δυναμική), πινελιά σε αυτό που ξεκίνησε ως βρετανικό στρατιωτικό ένδυμα του Α' Παγκοσμίου Πολέμου και παρουσίασε μια συλλογή που είχε ως στόχο να θυμίζει «έναν ιδιαίτερα Λονδρέζικο στιλ».

Ο Ντάνιελ Λι επαναπροσδιόρισε τα trench coats για τον οίκο Burberry σε ένα show που υμνεί το Λονδρέζικο στιλ

Τα μοντέλα φορούσαν φαρδιά σατέν φορέματα με γούνινες καμπαρντίνες και χοντρά καρό κασκόλ και φυσικά το trench coat επαναπροσδιορίστηκε και μάλιστα, αν θα μπορούσαμε να πούμε πως είδαμε μια καινοτομία στα υφάσματα, αυτή είναι η χρήση του shearling, ως βάση πολλαπλών εφέ γούνα.

«Η έναρξη της επίδειξης αφορούσε τον εορτασμό των 170 χρόνων αυτής της εμβληματικής μάρκας και την πραγματική επιστροφή σε αυτό για το οποίο είναι γνωστή η μάρκα - το trench coat, ένα από τα κύρια σημεία εκκίνησης» είπε ο Lee, στα παρασκήνια μετά την επίδειξη, όπως διαβάζουμε στο The Fashion Network.

Getty Images

Getty Images

Getty Images



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει επίσης το γεγονός ότι ο Lee ξεκίνησε να σχεδιάζει αυτή τη συλλογή τον Νοέμβριο, σε μια περίοδο με πολύ υγρασία και κρύο.

«Ζώντας τον περισσότερο χρόνο στο σκοτάδι» συνειδητοποίησε ότι ήθελε να δημιουργήσει «ρούχα που θα μπορούσαν να έχουν νόημα» και να φορεθούν από μια πρεμιέρα ταινίας έως μια νυχτερινή έξοδο.