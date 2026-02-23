Οι shopper bags αποτελούν διαχρονική επιλογή για κάθε γυναίκα που θέλει να συνδυάζει την κομψότητα με την πρακτικότητα στην καθημερινότητά της.

Με την καθαρή γραμμή της, μια shopper bag αποπνέει έναν ανεπιτήδευτο preppy χαρακτήρα που αναβαθμίζει ακόμη και το πιο απλό σύνολο, είναι ιδανική για τα πρωινά στο γραφείο, καθώς προσθέτουν επαγγελματισμό και φινέτσα σε ένα tailored κοστούμι ενώ παράλληλα παραμένει εξίσου κατάλληλη και για μια απογευματινή έξοδο στην πόλη.

Η shopper bag από τα Zara σε υπέροχο ταμπά χρώμα που θα αναβαθμίσει τα looks γραφείου – και όχι μόνο

Με μια έρευνα ανακαλύψαμε μια τσάντα από τα Zara, την οποία θα κρατήσεις από το πρωί στο γραφείο μέχρι και την έξοδο στην πόλη, θα την ταιριάξεις με κάθε outfit και ναι, θα απογειώσει και το πιο basic look.

Πρόκειται για μια maxi shopper τσάντα με διπλό λουρί ώμου με διακοσμητικό στοιχείο μπροστά και αποσπώμενη εσωτερική θήκη με φερμουάρ.

Zara

Ο ευρύχωρος σχεδιασμός της θα σου επιτρέψει να βάλεις όλα τα απαραίτητα της ημέρας σου ενώ το ταμπά χρώμα της θα σου χαρίσει ευελιξία καθώς ταιριάζει με κάθε τι στην γκαρνταρόμπα σου.