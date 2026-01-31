Η polo μπλούζα από τα Zara που έχει γίνει viral – Έχει τα πιο fun χρώματα, ταιριάζει με όλα

Τα polo μπλουζάκια έχουν γίνει τα αγαπημένα των πιο cool κοριτσιών της μόδας και εμείς μόλις βρήκαμε ένα σχέδιο που θα λατρέψεις.

Το διαχρονικό polo shirt, η μπλούζα με τον γιακά, έχει επιστρέψει άκρως ανανεωμένη στις τάσεις του σήμερα, με τις ρίγες και τα έντονα χρώματα να τις κάνουν να ξεχωρίζουν. Σε συλλογές οίκων αλλά και των fast fashion brands θα βρεις ποικιλία σε χρώματα και υφές, και σίγουρα αξίζει να προσθέσεις έστω ένα σχέδιο στη συλλογή σου αφού πρόκειται για την επιτομή της easy wear κομψότητας.

Με μια έρευνα στα Zara ανακαλύψαμε το σχέδιο εκείνο που πρέπει να δοκιμάσεις, no matter what, το οποίο έχει γίνει viral και ταιριάζει με τα πάντα.

Η polo μπλούζα από τα Zara που έχει γίνει viral

Πρόκειται για μια μπλούζα που έχουν λατρέψει τα It Girls στα social media, είναι πλεκτή και με γιακά, μακρύ μανίκι και υπέροχο συνδυασμό χρωμάτων.



Με εναλλαγή ροζ και κόκκινου αλλά και με διακριτικές κίτρινες ρίγες και V στον λαιμό, η μπλούζα αυτή είναι το item που θα «φωτίσει» ακόμη και την πιο μουντή ημέρα σου.

Θα την ταιριάξεις με το αγαπημένο σου τζιν ή ακόμη και το κολάν σου αλλά θα ταιριάξει και με τις φούστες σου, είτε μίντι, είτε μάξι είτε μίνι. Σκέψου τον συνδυασμό με loafers, κόκκινες κάλτσες και φούτσα, το ιδανικό outfit αν θέλεις ένα κολεγιακό στιλ.

Από την άλλη μπορείς να το δοκιμάσεις με τζιν και sneakers, ακόμη και με ένα tailored παντελόνι και κοστούμι.

