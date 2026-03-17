Στη Γαλλία, νόμος υποχρεώνει τα σούπερ μάρκετ να μην πετούν το απούλητο φαγητό - Τέλος στη σπατάλη τροφίμων

Ένας νέος νόμος - ορόσημο ανατρέπει τα δεδομένα στην Ευρώπη, αντιμετωπίζοντας πέρα από τη σπατάλη φαγητού και την κοινωνική ανισότητα.

Σε έναν κόσμο όπου - δυστυχώς - εκατομμύρια άνθρωποι δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν τα καθημερινά γεύματά τους, η εικόνα τόνων τροφίμων να καταλήγουν καθημερινά στα σκουπίδια είναι προκλητική και ηθικά απαράδεκτη. Η Γαλλία αποφάσισε να βάλει τέλος σε αυτή την κατάσταση, ψηφίζοντας μια νομοθεσία κατά της ατελείωτης σπατάλης τροφίμων, αποτελώντας τρανό παράδειγμα για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Η Γαλλία έγινε η πρώτη χώρα παγκοσμίως που απαγόρευσε στα σούπερ μάρκετ να πετούν τα τρόφιμα που δεν αγοράζονται. Με την ψήφιση του νόμου Loi Garot, όλα τα καταστήματα τροφίμων άνω των 400 τετραγωνικών μέτρων υποχρεούνται πλέον να δωρίζουν τα τρόφιμα που παραμένουν απούλητα - αλλά μπορούν ακόμα να καταναλωθούν - σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και τράπεζες τροφίμων.

Η Γαλλία επιβάλλει την αλλαγή νοοτροπίας στη σπατάλη των τροφίμων

Πριν την εφαρμογή του νόμου, η πραγματικότητα ήταν σοκαριστική: υπήρχαν καταγγελίες ότι ορισμένες επιχειρήσεις κατέστρεφαν σκόπιμα τα τρόφιμα, ακόμη και ρίχνοντάς τους χλωρίνη, ώστε να αποτρέψουν ανθρώπους από το να τα συλλέξουν. Καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλο ήταν (είναι) το μέγεθος του προβλήματος. Δεν πρόκειται απλώς για μια πρακτική που δείχνει έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας, αλλά αποκαλύπτει ένα βαθύτερο πρόβλημα στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την αξία των πόρων και μάλλον της ζωής γενικότερα.

Η θέσπιση αυτής της νομοθεσίας ήταν αποτέλεσμα πολυετούς πίεσης από οργανώσεις κατά της σπατάλης φαγητού, οι οποίες τόνιζαν ότι εκατομμύρια τόνοι τρόφιμων καταστρέφονται κάθε χρόνο, την ίδια στιγμή που αμέτρητες οικογένειες αδυνατούν να καλύψουν βασικές ανάγκες. Με τον νέο νόμο, τα καταστήματα που δεν συμμορφώνονται αντιμετωπίζουν πρόστιμα που φτάνουν έως και τις 10.000 ευρώ ανά παράβαση - ένα μέτρο που είναι πιθανό να φέρει την αλλαγή.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η πρωτοβουλία της Γαλλίας άρχισε να βρίσκει μιμητές. Χώρες όπως η Ιταλία και η Τσεχία έχουν υιοθετήσει αντίστοιχα μέτρα, αν και όχι με την ίδια αυστηρότητα. Μπορεί να αργήσαμε, αλλά έστω και τώρα η Ευρώπη αρχίζει να κάνει τα πρώτα βήματα για την προστασία του συνολικού καλού. Ο νόμος της Γαλλίας λειτουργεί και ως ένα ηθικό μήνυμα, υπογραμμίζοντας πως το φαγητό δεν είναι απλώς εμπόρευμα, αλλά βασική και απαραίτητη ανθρώπινη ανάγκη.

Αυτή η πρωτοβουλία ας αποτελέσει αφετηρία για μια ευρύτερη ευρωπαϊκή - και παγκόσμια - αλλαγή νοοτροπίας σχετικά με την προστασία των τροφίμων. Γιατί τελικά, το ζήτημα δεν είναι μόνο πόσο φαγητό πετάμε, αλλά τι είδους κοινωνία επιλέγουμε να είμαστε.

