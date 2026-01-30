Η γαλλική Εθνοσυνέλευση ενέκρινε ομόφωνα νομοσχέδιο που βάζει τέλος στην έννοια του λεγόμενου «συζυγικού καθήκοντος», ανοίγοντας τον δρόμο για μια ξεκάθαρη νομική αναγνώριση ότι η συναίνεση είναι απαραίτητη σε κάθε σεξουαλική πράξη, ακόμη και μέσα στον γάμο.

Το νομοσχέδιο, το οποίο στηρίχθηκε από περισσότερους από 120 βουλευτές από όλα τα πολιτικά κόμματα, έχει στόχο να ξεκαθαρίσει ότι κανένας σύζυγος δεν μπορεί να υποχρεώσει σε πράξεις παρά τη θέληση, στον βωμό του «συζυγικού καθήκοντος» και παρότι η έννοια του «συζυγικού καθήκοντος» δεν αναφέρεται ρητά στον Γαλλικό Αστικό Κώδικα, στο παρελθόν είχε χρησιμοποιηθεί, τόσο σε δικαστικές αποφάσεις όσο και στην κοινωνική αντίληψη, δημιουργώντας σύγχυση γύρω από το θέμα της συναίνεσης.

Η πρωτοβουλία ανήκει στη βουλευτή Marie-Charlotte Garin και στον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας Horizons, Paul Christophe. Όπως προβλέπει το νέο κείμενο, στο άρθρο 215 του Αστικού Κώδικα διευκρινίζεται ρητά ότι η «κοινή ζωή» των συζύγων δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση για σεξουαλικές σχέσεις.

Η Γαλλία καταργεί την έννοια του «συζυγικού καθήκοντος» – Στο επίκεντρο η συναίνεση μέσα στον γάμο

Όπως διαβάζουμε στο France24, Garin σε συνέντευξή της δήλωσε πως, στόχος του νόμου είναι να μπει τέλος στη διαχρονική παρερμηνεία της έννοιας της συμβίωσης ως «κοινής κλίνης», μια αντίληψη που συντηρούσε την ιδέα του συζυγικού καθήκοντος τόσο στο δίκαιο όσο και στην κοινωνία.

Η νομική αυτή ασάφεια είχε οδηγήσει στο παρελθόν σε σοβαρές συνέπειες. Σε αρκετές περιπτώσεις, γαλλικά δικαστήρια είχαν αποδώσει υπαιτιότητα σε διαζύγια επειδή ένας από τους συζύγους (συχνότερα οι γυναίκες) αρνήθηκε να έχει σεξουαλικές σχέσεις. Χαρακτηριστική είναι απόφαση του Εφετείου των Βερσαλλιών το 2019, η οποία χαρακτήριζε τη συνεχή άρνηση σεξουαλικής συνεύρεσης ως σοβαρή παραβίαση των υποχρεώσεων του γάμου.

«Η σεξουαλικότητα δεν πρέπει να αποτελεί υποχρέωση. Είναι σημαντικό να είναι γραμμένο ξεκάθαρα»

Η πρόεδρος του Collectif féministe contre le viol, γιατρός Emmanuelle Piet, χαρακτήρισε την εξέλιξη απολύτως αναγκαία. «Η σεξουαλικότητα δεν πρέπει να αποτελεί υποχρέωση. Είναι σημαντικό να είναι γραμμένο ξεκάθαρα», τόνισε, επισημαίνοντας ότι ακόμη και σήμερα πολλές γυναίκες αισθάνονται πίεση να συναινέσουν σε σεξουαλικές σχέσεις μέσα στον γάμο.

το 57% των γυναικών στη Γαλλία δήλωσε ότι έχει έρθει σε σεξουαλική επαφή με τον σύντροφό του χωρίς να το επιθυμεί, έναντι 39% των ανδρών.

Σύμφωνα με έρευνα του IFOP που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, το 57% των γυναικών στη Γαλλία δήλωσε ότι έχει έρθει σε σεξουαλική επαφή με τον σύντροφό του χωρίς να το επιθυμεί, έναντι 39% των ανδρών. Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με τη Marie-Charlotte Garin, καταδεικνύουν πόσο βαθιά ριζωμένη παραμένει η συγκεκριμένη αντίληψη.

Το κείμενο του νόμου θα εξεταστεί πλέον από τη Γερουσία με ταχεία διαδικασία και, αν εγκριθεί, αναμένεται να τεθεί σε ισχύ μέσα στους επόμενους μήνες, σηματοδοτώντας ένα σαφές μήνυμα, ότι ο γάμος δεν αναιρεί τη σωματική αυτονομία και η σεξουαλική επαφή δεν αποτελεί ποτέ υποχρέωση.