Ποιο χρώμα μαλλιών μικροδείχνει; Οι καστανές και ξανθές αποχρώσεις που κρύβουν χρόνια

Οι αποχρώσεις που πρέπει να ζητήσεις από τον κομμωτή σου -ειδικά αν είσαι άνω των 50

Αν νιώθεις ότι οι κρέμες και οι οροί δεν σε κάνουν να δείχνεις όσο νέα θα ήθελες, ίσως έχει έρθει η ώρα να αλλάξεις το χρώμα των μαλλιών σου. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί ειδικοί στον χώρο της ομορφιάς θεωρούν πως η σωστή επιλογή απόχρωσης μπορεί να «αφαιρέσει» οπτικά χρόνια από την εμφάνιση, χωρίς απαραίτητα δραστικές αλλαγές. Το μυστικό δεν βρίσκεται μόνο στο να καλυφθούν τα λευκά, αλλά στο να επιλεγεί ένα χρώμα που προσθέτει ζωντάνια, διάσταση και φυσική λάμψη στο πρόσωπο. Ποιο χρώμα μαλλιών μικροδείχνει λοιπόν;

Τα πολύ σκούρα και μονότονα χρώματα τείνουν να σκληραίνουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου, ιδιαίτερα όταν υπάρχει έντονη αντίθεση με τον τόνο της επιδερμίδας. Το απόλυτο μαύρο, για παράδειγμα, μπορεί να τονίσει τις λεπτές γραμμές και τις σκιές γύρω από τα μάτια, κάνοντας το πρόσωπο να δείχνει πιο κουρασμένο. Γι’ αυτό και πολλοί κομμωτές προτείνουν να αποφεύγονται τα υπερβολικά επίπεδα χρώματα και να προτιμώνται τεχνικές που προσθέτουν κίνηση και βάθος.

Οι μελί, οι καραμελένιες και οι ζεστές ξανθές αποχρώσεις θεωρούνται από τις πιο κολακευτικές επιλογές σε κάθε ηλικία. Ο λόγος; Αυτά τα χρώματα αντανακλούν το φως, μαλακώνουν τα χαρακτηριστικά και χαρίζουν φυσική λάμψη στην επιδερμίδα. Παράλληλα, οι τεχνικές όπως τα διακριτικά highlights ή το balayage βοηθούν στο να δημιουργείται μια πιο φυσική μετάβαση χρωμάτων, αποφεύγοντας τη «σκληρή» γραμμή της ρίζας, χαρίζουν την αίσθηση όγκου και ζωντάνιας και δημιουργούν ένα πιο νεανικό αποτέλεσμα.

Για εσένα που προτιμάς τις πιο σκούρες αποχρώσεις, οι ζεστοί καστανοί τόνοι, όπως το σοκολατί ή το καστανό με χρυσές ανταύγειες, αποτελούν ιδανικές επιλογές. Σε αντίθεση με τα ψυχρά και πολύ σκούρα καφέ, οι θερμοί τόνοι «γλυκαίνουν» την όψη του προσώπου και κάνουν την επιδερμίδα να δείχνει πιο φωτεινή και υγιής. Ακόμη και μικρές αλλαγές, όπως λίγες πιο ανοιχτές τούφες γύρω από το πρόσωπο, μπορούν να δημιουργήσουν ένα lifting effect, φωτίζοντας το βλέμμα και μειώνοντας οπτικά τα σημάδια κούρασης.

Εξίσου σημαντικό είναι να λαμβάνεται υπόψη ο τόνος της επιδερμίδας και το φυσικό χρώμα των μαλλιών. Ένα χρώμα που βρίσκεται κοντά στη φυσική βάση συνήθως δείχνει πιο αρμονικό και νεανικό, καθώς δεν δημιουργεί έντονη αντίθεση καθώς μεγαλώνει η ρίζα. Κάπου εδώ να σου θυμίσουμε ότι η σωστή φροντίδα μετά τη βαφή, όπως η ενυδάτωση και η προστασία της λάμψης, είναι απαραίτητη καθώς συμβάλλει σημαντικά στο τελικό αποτέλεσμα, αφού τα υγιή και λαμπερά μαλλιά συνδέονται άμεσα με μια πιο νεανική εικόνα.