Ολοκληρώθηκε το Women's Forum "Είμαι Εδώ για Εσένα" 2026: Μια ωδή στην αυθεντικότητα και τη γυναικεία αλληλεγγύη

13 ομιλητές, προσωπικές καταθέσεις και η ίδρυση της πρώτης Βρεφικής Κοινωνικής Ιματιοθήκης σε μια ημέρα αφιερωμένη στη σύγχρονη γυναίκα

Το Women’s Forum "Είμαι Εδώ για Εσένα" 2026, που διοργάνωσε το JennyGr, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, εστιάζοντας σε θέματα που αγγίζουν την πραγματική διάσταση της γυναικείας εμπειρίας. Με γεμάτη την αίθουσα και σημαντική συμμετοχή μέσω online παρακολούθησης, το forum επιβεβαίωσε την ανάγκη για έναν ειλικρινή διάλογο γύρω από την αλληλεγγύη και την αυτογνωσία.

Το φετινό πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην αναζήτηση της προσωπικής ταυτότητας πέρα από τα κοινωνικά στερεότυπα και τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Το καλωσόρισμα και την παρουσίαση των ομιλητών έκανε η διευθύντρια του JennyGr, Μυρτώ Μήτσιου.

Η αποδόμηση των ρόλων

Η Τζένη Μπαλατσινού άνοιξε τη διοργάνωση μιλώντας για τις "ταμπέλες" που συχνά συνοδεύουν τη δημόσια και προσωπική εικόνα μιας γυναίκας. Μέσα από τη δική της διαδρομή, περιέγραψε τη διαδικασία απομάκρυνσης από την ανάγκη για εξωτερική αποδοχή και την επιστροφή στην εσωτερική ουσία.

Ακολούθησε ο ψυχολόγος Μάνος Χατζημαλωνάς, ο οποίος με την ομιλία «Για όλα φταίνε οι γυναίκες – και ευτυχώς», ανέλυσε με επιστημονικά δεδομένα τον ρόλο της γυναίκας ως σταθερό πυλώνα ανθεκτικότητας και κοινωνικής συνέχειας.

Υγεία, αντοχή και διαχείριση αλλαγών

Η παθολόγος-διαβητολόγος Γιούλη Αργυρακοπούλου έδωσε μια νέα οπτική στο ζήτημα της παχυσαρκίας, εξηγώντας γιατί δεν πρόκειται απλώς για θέμα θέλησης, αλλά για μια σύνθετη νόσο που απαιτεί ιατρική υποστήριξη και κατανόηση των ορμονικών μηχανισμών.

Στο βιωματικό μέρος, η πρωταθλήτρια ελεύθερης κατάδυσης Fayrouz El Mehdawi μοιράστηκε τη δική της εμπειρία για το πώς η επαφή με τη θάλασσα τη βοήθησε να διαχειριστεί δύσκολες περιόδους, ενώ η Πέτρα Καλαμπόκα μίλησε για το θάρρος που χρειάζεται για να αποδεχτείς ένα σώμα που αλλάζει και να συνεχίσεις τη ζωή σου με νέα ταυτότητα.

Ψυχική ανθεκτικότητα και συλλογική δράση

Ο κλινικός ψυχολόγος Γιάννης Αθανασόπουλος εστίασε στη σημασία του να αποδεχόμαστε τις "ρωγμές" και τα τραύματά μας ως μέρος της εξέλιξής μας. Στη συνέχεια, η Χρύσα Κουμουνδούρου παρουσίασε το πρόγραμμα EQUALL της Τράπεζας Πειραιώς, δείχνοντας τον μετρήσιμο αντίκτυπο που έχουν οι στοχευμένες δράσεις για την ισότητα των φύλων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η συζήτηση μεταξύ της Λίλας Μπακλέση και της Νατάσας Εξηνταβελώνη με την ψυχοθεραπεύτρια Έττυ Βαρούχ. Οι δύο ηθοποιοί μίλησαν για τη γυναικεία φιλία ως συνειδητή επιλογή υποστήριξης σε ένα περιβάλλον που συχνά προωθεί τον ανταγωνισμό.

Ανθρωπιστική δράση και μακροζωία

Η Χριστίνα Ψαρρά, Γενική Διευθύντρια των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, μετέφερε εικόνες από το πεδίο της ανθρωπιστικής δράσης σε όλο τον κόσμο, τονίζοντας ότι η ενσυναίσθηση και η σωστή κρίση είναι απαραίτητα εργαλεία για τη σωτηρία της ανθρώπινης ζωής.

Στο πάνελ για το Ageing Gracefully, οι Ιουλία Αρμάγου, Γεωργία Γκιούλα και Αλεξάνδρα Σπυριδοπούλου συζήτησαν με την Άρτεμις Καράγιαννη, Head of Fashion & Beauty του JennyGr για τη μακροζωία ως ολιστική προσέγγιση, συνδέοντας τη βιολογία, τη σωστή φροντίδα και την ψυχολογία της γυναίκας που θέλει να είναι παρούσα σε κάθε ηλικία.

Το forum έκλεισε με τη Μαρίνα Σάττι, η οποία μίλησε στη Τζένη Μπαλατσινού για την προσωπική της πορεία στη μουσική και τη ζωή. Αναφέρθηκε στην πρόκληση του να παραμένει κανείς αυθεντικός και να δημιουργεί χωρίς να περιορίζεται από καλούπια ή τον φόβο της κριτικής.

Μια πρωτοβουλία με κοινωνικό αντίκτυπο

Πέρα από τις ομιλίες, το Women’s Forum 2026 είχε και έναν πρακτικό στόχο. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη δημιουργία της «First Steps», της πρώτης Βρεφικής Κοινωνικής Ιματιοθήκης στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την Humanity Greece. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στη στήριξη οικογενειών που έχουν ανάγκη, προσφέροντας βρεφικά είδη και ενισχύοντας το δίκτυο προσφοράς.

Το Women’s Forum "Είμαι Εδώ για Εσένα" ανανέωσε το ραντεβού του για την επόμενη χρονιά, παραμένοντας ένας χώρος ουσιαστικής επικοινωνίας και ενδυνάμωσης.