Το 3ο Women’s Forum στηρίζει την Πρώτη Βρεφική Κοινωνική Ιματιοθήκη, μια πρωτοβουλία της Humanity Greece

Τα έσοδα από τα εισιτήρια θα διατεθούν μέσω της AMKE HUMANITY GREECE, θα διατεθούν στην Ίδρυση της πρώτης Βρεφικής Κοινωνικής Ιματιοθήκης στην Ελλάδα.

Για 3η συνεχόμενη χρονιά, το Women's Forum επιστρέφει, πιο δυνατό, πιο ζωντανό και πιο αληθινό από ποτέ. Ένα φόρουμ που έρχεται να θυμίζει να κοιτάξεις τον εαυτό σου στα μάτια,

να αμφισβητήσεις τα όρια που σου φόρεσαν και να ανακαλύψεις τις δυνάμεις που σε κρατούν όρθια. Εδώ, δεν θα ακούσεις μόνο ιστορίες επιτυχίας ή θεωρίες. Θα βιώσεις αλήθειες που ανατρέπουν στερεότυπα, που ξεσκεπάζουν μύθους και που φωτίζουν τις κρυφές μας ρωγμές - εκεί που γεννιέται η αυθεντικότητα.

Το Forum φέρνει κοντά επιστήμονες, καλλιτέχνες και γυναίκες που τόλμησαν να αλλάξουν τα δεδομένα της ζωής τους. Μαζί τους, θα εξερευνήσεις τι σημαίνει να ζεις χωρίς φίλτρα, να μεγαλώνεις χωρίς φόβο, να αγαπάς τον εαυτό σου με όλες του τις ατέλειες. Κάθε ομιλία, κάθε πάνελ, κάθε στιγμή είναι μια ανακάλυψη.

Αξίζει να σημειωθεί πως μέρος των εσόδων από το 3ο Women's Forum, που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, θα διατεθεί για έναν πολύ σπουδαίο σκοπό: την

Ίδρυση της Πρώτης Βρεφικής Κοινωνικής Ιματιοθήκης, μια πρωτοβουλία της Humanity Greece, ενισχύοντας έμπρακτα το μήνυμα της αλληλεγγύης που πρεσβεύει το συνέδριο.

Το όραμα της Humanity Greece

Η Humanity Greece ανακοινώνει την ίδρυση της πρώτης Βρεφικής Κοινωνικής Ιματιοθήκης στην Ελλάδα. Στόχος είναι η δημιουργία ενός βιώσιμου δικτύου προσφοράς, όπου τα βρεφικά είδη που δεν χρειάζεται πλέον μια οικογένεια, αποκτούν νέα ζωή, στηρίζοντας έμπρακτα τις οικογένειες που υπάγονται στο μητρώο ωφελουμένων του οργανισμού.

Στόχος είναι:

Υποστήριξη Νέων Γονέων: Παροχή απαραίτητου εξοπλισμού και ένδυσης σε γονείς που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Κυκλική Οικονομία & Upcycling: Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω της επαναχρησιμοποίησης και δημιουργικής αξιοποίησης (upcycling) βρεφικών αντικειμένων.

Ενίσχυση της Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Δημιουργία μιας γέφυρας προσφοράς μεταξύ των αναγνωστριών του Jenny.gr και των οικογενειών σε ανάγκη.

Πώς λειτουργεί το Πρόγραμμα

Α. Συλλογή & Διαλογή: Μέσω της πλατφόρμας του Jenny.gr, το κοινό ενημερώνεται για τα είδη που συλλέγονται (ρούχα, αξεσουάρ). Τα είδη παραδίδονται στο εθελοντικό συντονιστικό κέντρο της Humanity Greece.

Β. Διαδικασία Upcycling: Αντικείμενα που έχουν υποστεί φθορές αλλά είναι λειτουργικά, περνούν από διαδικασία upcycling. Με τη βοήθεια εθελοντών και ειδικών που είναι συνεργάτες της Humanity Greece, μεταποιούνται ή επισκευάζονται, ώστε να παραδοθούν σε άριστη κατάσταση, διατηρώντας την αξιοπρέπεια των παραληπτών.

Γ. Διάθεση στους Ωφελούμενους: Τα είδη αρχειοθετούνται και διατίθενται στοχευμένα στις οικογένειες με βρέφη που είναι εγγεγραμμένες στο επίσημο μητρώο της Humanity Greece, βάσει των αναγκών τους.

Γιατί κάθε μωρό αξίζει το καλύτερο ξεκίνημα, και κάθε αντικείμενο μια δεύτερη ευκαιρία.