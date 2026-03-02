Η Μαρίνα Σάττι στο Women's Forum 2026: Είμαι Εδώ Για Εσένα - Χωρίς καλούπια, χωρίς φόβο. Η ελευθερία να είσαι εσύ

Στη σκηνή του Είμαι εδώ για εσένα, η Μαρίνα Σάττι μιλά για τα στερεότυπα που συνάντησε, για τις στιγμές που αμφισβητήθηκε, για την επιλογή της να ζει και να δημιουργεί ελεύθερα

Η Μαρίνα Σάττι δεν μπαίνει σε καλούπια. Από την πρώτη στιγμή της διαδρομής της, η ταυτότητα, η καταγωγή, η αισθητική και η τόλμη της έγιναν ερωτήματα. Και εκείνη τα μετέτρεψε σε μουσική, σε έκφραση, σε δύναμη. Στη σκηνή του Είμαι εδώ για εσένα, σε μια σπάνια και ουσιαστική συνέντευξη, ανοίγει τον προσωπικό της χάρτη. Μιλά για τα στερεότυπα που συνάντησε, για τις στιγμές που αμφισβητήθηκε, για την επιλογή της να ζει και να δημιουργεί ελεύθερα.

Με ειλικρίνεια και ευαισθησία, μοιράζεται πώς η τέχνη μπορεί να γίνει αντίσταση, πώς η διαφορετικότητα γίνεται φως και πώς η αυθεντικότητα γίνεται ο πιο δυνατός δρόμος προς τον εαυτό μας. Η ιστορία της δεν αφορά μόνο μια καλλιτέχνιδα. Αφορά κάθε γυναίκα που τόλμησε να είναι ακριβώς αυτό που είναι.

Ποια είναι η Μαρίνα Σάττι που θα μιλήσει στο Women's Forum 2026: Είμαι Εδώ Για Εσένα

Τραγουδίστρια, συνθέτρια και παραγωγός, ξεχωρίζει για τον genre-blending ήχο της και την πολυπολιτισμική καλλιτεχνική της ταυτότητα. Γεννημένη στην Αθήνα από πατέρα Σουδανό και μητέρα Ελληνίδα, ξεκίνησε σπουδές Αρχιτεκτονικής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με παράλληλη εκπαίδευση στην υποκριτική και τον χορό. Είναι κάτοχος πτυχίου κλασικού πιάνου, ανώτερων θεωρητικών και διπλώματος κλασικού τραγουδιού, ενώ αποφοίτησε με υποτροφία από το Berklee College of Music (ενορχήστρωση & παραγωγή).

Σήμερα συνεχίζει τις σπουδές της στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Πολιτισμικών Μονάδων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Από το 2006 δραστηριοποιείται στο θέατρο, με συνεργασίες με το Εθνικό Θέατρο, την Εθνική Λυρική Σκηνή και το Φεστιβάλ Αθηνών, ενώ έχει εμφανιστεί σε χώρους όπως το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και το Μέγαρο Μουσικής. Έχει συνθέσει μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο, έχει εμφανιστεί σε περισσότερες από 15 χώρες και έχει υπάρξει δύο φορές υποψήφια στα UK Music Video Awards.

Τα τραγούδια της συγκεντρώνουν δεκάδες εκατομμύρια streams διεθνώς, με τα άλμπουμ της να λαμβάνουν πλατινένιες και χρυσές διακρίσεις. Είναι η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνιδα που κατέλαβε ταυτόχρονα τις θέσεις No.1, No.2 και No.3 στο Spotify Greece Top 200. Το POP TOUR 2025 ήταν sold out σε Ελλάδα και Ευρώπη, ενώ αναμένεται το US Tour της σε ΗΠΑ και Καναδά. Με το «Zari», τη συμμετοχή της στη Eurovision 2024, συγκαταλέγεται για δύο διαδοχικές χρονιές στη δεκάδα της ετήσιας λίστας του EFR12 Radio με τα 250 καλύτερα τραγούδια στην ιστορία του θεσμού. Το άλμπουμ της «P.O.P.» σημείωσε ρεκόρ, κατακτώντας το No.7 στο Global Spotify Debut Albums Top 10 και το No.10 στο Spotify Top Albums Debut UK. Παράλληλα, είναι ιδρύτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια του γυναικείου χορωδιακού συνόλου CHÓRES. Είναι υποστηρίκτρια της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

