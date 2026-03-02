Η Άννα Κανδαράκη στο Women's Forum 2026: Είμαι Εδώ Για Εσένα - Ανοιχτή ακρόαση: Σήμερα ρωτάς εσύ

Το «Σήμερα ρωτάς εσύ» δεν είναι απλώς μια ομιλία. Είναι μια σπάνια στιγμή ειλικρίνειας, όπου οι πραγματικές ερωτήσεις βρίσκουν τον χώρο και το σεβασμό που τους αξίζει

Η Άννα Κανδαράκη είναι η γυναίκα που λατρεύουν όλες οι γυναίκες. Εκείνη, που όπου κι αν τη συναντήσουν, την σταματούν και της κάνουν «εκείνη» την ερώτηση. Στο τέλος μιας ομιλίας, σε έναν διάδρομο, μέσα από ένα μήνυμα αργά το βράδυ. Ερωτήσεις ψιθυριστές ή επίμονες. Ερωτήσεις για τις σχέσεις, την ισορροπία, τη δύναμη, τη ζωή.

Η Άννα Κανδαράκη είναι το πρόσωπο της γνώσης που εμπιστεύονται και της απάντησης που αναζητούν. Στη σκηνή του Είμαι Εδώ Για Εσένα, για πρώτη φορά, αυτός ο διάλογος γίνεται ανοιχτά.

Το «Σήμερα ρωτάς εσύ» δεν είναι απλώς μια ομιλία. Είναι μια σπάνια στιγμή ειλικρίνειας, όπου οι πραγματικές ερωτήσεις βρίσκουν τον χώρο και το σεβασμό που τους αξίζει. Και οι απαντήσεις δίνονται με επιστήμη, ενσυναίσθηση και αλήθεια.

Ποια είναι η Άννα Κανδαράκη που θα μιλήσει στο Women's Forum 2026: Είμαι Εδώ Για Εσένα

Η Άννα Κανδαράκη, είναι κλινική ψυχολόγος- ψυχοθεραπεύτρια, διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και αριστούχος του πανεπιστημίου Paris V της Σορβόννης. Έχει μεταπτυχιακό στην Κλινική Ψυχολογία, με ειδίκευση στη ψυχοπαθολογία παιδιού, εφήβου και ενήλικα. Έχει εργαστεί ως Επικεφαλής Ψυχολογικού Τμήματος σε γενικά νοσοκομεία, ιδρύματα και ψυχιατρικές κλινικές.

Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA) και ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Ψυχικής Υγείας της Γυναίκας. Στο ενεργητικό της συμπεριλαμβάνεται πλούσια αρθρογραφία σε εγχώριο και διεθνή τύπο και συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια ως καλεσμένη ομιλήτρια. Η δρ. Κανδαράκη πριν επικεντρωθεί στην επιστήμη της Ψυχολογίας, σπούδασε Αρχαιολογία στο πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στην Ιστορία της Τέχνης από το Πανεπιστήμιο του Λούβρου στο Παρίσι.

Το 2018 εμπνεύστηκε και ίδρυσε το θεραπευτικό κέντρο Therapy Nest, όπου μαζί με τους συνεργάτες της αναλαμβάνει άτομα, ομάδες και ζευγάρια, και πραγματοποιεί επιστημονικά σεμινάρια τόσο για είδικούς, όσο και για το ευρύ κοινό. Τον Οκτώβριο του 2023 εκδόθηκε το πρώτο της βιβλίο από τις εκδόσεις Ψυχογιός με τίτλο «Τα χρώματα που εσείς μου μάθατε» το οποίο ήδη μετράει τα 60.000 αντίτυπα. Το Ημερολόγιο 2026 - Σήμερα θα μιλήσω σε σένα, με μηνύματα από την ίδια, εξαντλήθηκε μέσα σε μόνο λίγους μήνες κυκλοφορίας.