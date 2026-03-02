Η Τζένη Μπαλατσινού στο Women's Forum 2026: Είμαι Εδώ Για Εσένα - Οι ταμπέλες που μας ακολουθούν και πώς βρίσκουμε ξανά την ουσία

Η Τζένη Μπαλατσινού ανεβαίνει στη σκηνή του «Είμαι εδώ για εσένα» για να μιλήσει με ειλικρίνεια για τη δύναμη που έχουν οι ταμπέλες που δεν διάλεξες

Υπάρχουν ονόματα που γίνονται τίτλοι. Υπάρχουν ρόλοι που κολλούν πάνω σου πριν καν προλάβεις να συστηθείς. Δημόσια εικόνα, επιτυχία, επιλογές, λάθη, σχέσεις - όλα μετατρέπονται σε ταμπέλες που σε συνοδεύουν, σε ορίζουν, σε περιορίζουν. Η Τζένη Μπαλατσινού ανεβαίνει στη σκηνή του «Είμαι εδώ για εσένα» για να μιλήσει με ειλικρίνεια για τη δύναμη που έχουν οι ταμπέλες που δεν διάλεξες. Για το βάρος του να σε προσδιορίζουν οι άλλοι. Για την αόρατη πίεση να ανταποκριθείς σε μια εικόνα που ίσως δεν σε εκφράζει πια.

Σε μια βαθιά προσωπική κατάθεση, θα μοιραστεί τη διαδρομή από την επιφάνεια στην ουσία. Από την ανάγκη της αποδοχής, στην εσωτερική συμφιλίωση. Γιατί το πιο δύσκολο δεν είναι να αποτινάξεις μια ταμπέλα - είναι να σταθείς χωρίς καμία. Και εκεί, στο σημείο μηδέν, να ξαναβρείς την ουσία.

Ποια είναι η Τζένη Μπαλατσινού που θα μιλήσει στο Women's Forum 2026: Είμαι Εδώ Για Εσένα

Η Τζένη Μπαλατσινού είναι επιχειρηματίας, δημιουργός περιεχομένου και ενεργή υποστηρίκτρια πρωτοβουλιών με κοινωνικό αποτύπωμα. Με πολυετή παρουσία στα media και στην επιχειρηματικότητα, έχει ιδρύσει και αναπτύξει επιτυχημένα concept στον χώρο της ομορφιάς και του digital publishing, ενώ παράλληλα επενδύει στη δημιουργία πλατφορμών που προάγουν τη γυναικεία ενδυνάμωση και την ψυχική ευεξία.

Μητέρα τεσσάρων παιδιών, συνδυάζει τον απαιτητικό ρόλο της οικογένειας με τη στρατηγική σκέψη και τη δημιουργικότητα στον επαγγελματικό της βίο, διατηρώντας ενεργό ρόλο σε οργανισμούς με φιλανθρωπικό έργο και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που γεφυρώνουν τον επιχειρηματικό κόσμο με τον πολιτισμό και τη σύγχρονη γυναικεία ταυτότητα.

