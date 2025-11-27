Στο 2ο επεισόδιο της εκπομπής «Χωρίς Ταμπέλες» στο Jenny.gr, η Ελένη Μπεζιριάνογλου φιλοξενεί τον Γιώργο Χρανιώτη. Σε μια συζήτηση πέρα από τα στερεότυπα, ο δημοφιλής ηθοποιός αναλύει τις ταμπέλες που αφορούν τη δουλειά αλλά και την προσωπικότητά του.

Η καθημερινότητά του μοιράζεται ανάμεσα σε διαφορετικούς κόσμους. Το πρωί υποδύεται τον "Δράκο" ή όπως τον χαρακτηρίζει "σκληρό καρ***η" στη σειρά "Ο Δικαστής" του ANT1, το απόγευμα συμμετέχει σε μια "Ληστεία της Συμφοράς" στο Θέατρο Λαμπέτη χαρίζοντας άφθονο γέλιο, ενώ απολαμβάνει ιδιαιτέρως τα live ως frontman του συγκροτήματός του "Imitate Your Mother".

Ο Γιώργος Χρανιώτης θα είναι πάντα για πολλούς από εμάς ο Αντρέας από το "Για μια γυναίκα και ένα αυτοκίνητο". Έκτοτε όμως έχει διανύσει μια εντυπωσιακή πορεία στην υποκριτική συμμετέχοντας σε δεκάδες σειρές, παραστάσεις, ταινίες αλλά και παραγωγές όπως το YFSF και το Survivor.

Στη συνέντευξη συζητά για όσα οι άλλοι τον χαρακτηρίζουν αλλά και για όσα εκείνος αγκαλιάζει ως ορισμούς. O «γόης» ηθοποιός που πρόσθετε χιούμορ στους χαρακτήρες του για να τους τσαλακώσει, ο «ανήσυχος» που καταπιάνεται με κάθε τι δημιουργικό -εκτός από την γλυπτική ή τη ζωγραφική γιατί «δεν πάνε τα χέρια του». Ο «μπαμπάς» που τα κουτσοκαταφέρνει, ο «μουσικός» που έκανε πραγματικότητα το όνειρό του να αφήσει ένα απότυπωμα στη μουσική βγάζοντας πρόσφατα τον πρώτο του δίσκο. Ο «παίκτης survivor» που έζησε μια μεταμορφωτική εμπειρία που τον έφερε πιο κοντά στους πιο σημαντικούς ανθρώπους της ζωής του. Ο «αλήτης» με την αριστοτελική έννοια του όρου που περιπλανήθηκε πολύ και το απόλαυσε αλλά είναι έτοιμος να την αφήσει πίσω του.

Τελικά, όμως, ποιος είναι ο Γιώργος όταν πετάξει όλες τις ταμπέλες;