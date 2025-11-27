Ο ηθοποιός Μάξιμος Μουμούρης είναι ο πρώτος καλεσμένος στη νέα σειρά vidcast του JennyGr, «Χωρίς Ταμπέλες». Η κοινωνία –κι εμείς οι ίδιοι– αγαπάμε να κολλάμε ταμπέλες: Στο φύλο, στην εμφάνιση, στην καριέρα, ακόμα και στο lifestyle. Συνήθως όμως είναι ταμπέλες που δεν μας εκφράζουν και δεν τις επιλέξαμε. Η Ελένη Μπεζιριάνογλου συνομιλεί με προσωπικότητες που μας απασχολούν, για να αποκαλύψει ποιοι είναι πραγματικά, πέρα από την εικόνα που τους επιβάλλεται.

Ο αγαπημένος ηθοποιός, που έχει συνοδευτεί από τίτλους όπως «ζεν πρεμιέ», «σύζυγος πολιτικού» και «ποιοτικός/εμπορικός», μιλάει ανοιχτά για αυτές τις ταμπέλες: Ποιες αποδέχεται, ποιες αγνοεί, και ποιες παλεύει να κατακτήσει. Από τη συμμετοχή του στη "Γη της Ελιάς" μέχρι τον κλασικό "Ταρτούφο" και τον ρόλο του δασκάλου στη σχολή "Ιάκωβος Καμπανέλλης", ο Μάξιμος αναλαμβάνει πολλούς και διαφορετικούς ρόλους στην επαγγελματική του ζωή, οι οποίοι του φέρνουν και πολλές ταμπέλες: "εμπορικός", "ποιοτικός", "αυθεντία". Πώς νιώθει ο ίδιος για αυτή τη διαρκή ταλάντευση και ποια είναι η προσωπική του αλήθεια πίσω από τις επαγγελματικές ετικέτες;

Ο Μάξιμος μιλάει πάντα με πολλή αγάπη και συγκίνηση για τις κόρες του και την ιερή ταμπέλα του «μπαμπά», εξηγώντας πόσο καθοριστικός είναι αυτός ο ρόλος για την ισορροπία του. Αποκαλύπτει, όμως, και ποια είναι η ταμπέλα που θα ήθελε εκείνες να μάθουν να τσαλακώνουν μεγαλώνοντας, ως μάθημα ζωής. Παράλληλα, εξηγεί πώς η σχέση του με τη σύζυγό του, την πολιτικό Νάντια Γιαννακοπούλου, όχι μόνο δεν έχει επηρεάσει την επαγγελματική του εικόνα, αλλά τον έχει βοηθήσει να εξελιχθούν μαζί ως ζευγάρι και ως μονάδες.

Τι σημαίνει «αρούκατος» και γιατί αυτή η "ζημιάρικη" ετικέτα τελικά τον τιμά; Και κυρίως, ενώ δηλώνει ότι δεν θέλει καμία ταμπέλα να τον περιορίζει, ποια είναι αυτή που τελικά παραδέχεται ότι θα τον ενδιέφερε να κατακτήσει και να τη φέρει με περηφάνια;