Στο τέταρτο επεισόδιο του The BFF podcast η Άρτεμις Καράγιαννη, Head of Fashion and Beauty του JennyGr υποδέχεται στο studio τη Fashion Editor Σοφία-Χριστίνα Ραδίτσα και αναλύουν μια λίστα με πραγματικές google αναζητήσεις σχετικά με τη μόδα, το στιλ, τον τρόπο που ντυνόμαστε και το πώς επιλέγουμε τα ρούχα μας. Δημοφιλείς απορίες, αστεία ερωτήματα, περίεργα requests που μπορεί να σε απασχολούν, μπορεί όμως και όχι, αλλά αξίζει να τα ακούσεις!