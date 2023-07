Στο τρίτο επεισόδιο του The BFF podcast, η Άρτεμις Καράγιαννη, Head of Fashion and Beauty του JennyGr, υποδέχεται στο studio την Beauty Editor Ελένη Τσούτση και αναλύουν μια λίστα με πραγματικές αναζητήσεις που έχουν καταγραφεί στο web σχετικά με ομορφιά και περιποίηση.

Απορίες και ανησυχίες που ξεχωρίζουν είτε για τα χιλιάδες κλικ τους, είτε για το αναπάντεχο της ύπαρξής τους – είτε και για τα δύο!