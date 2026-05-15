Eurovision 2026: Ανακοινώθηκε η σειρά εμφάνισης του Akyla στον μεγάλο τελικό
JTeam
15 Μαΐου 2026
Αντίστροφα μετρά πια ο χρόνος για την έναρξη του μεγάλου τελικού της Eurovision στη Βιέννη της Αυστρίας, με τα βλέμματα όλων των Ελλήνων να είναι στραμμένα στον Akyla και το «Ferto». Ο εκπρόσωπος της ελληνικής συμμετοχής, μετά την πρόκριση από τον Α’ Ημιτελικό, θα διεκδικήσει την κορυφή, παρασύροντας τους Ευρωπαίους στο βιντεοπαιχνίδι του. Στα προγνωστικά, η Ελλάδα φιγουράρει στην πρώτη τριάδα, γεγονός που αφήνει ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο.
Αυτή είναι η θέση που θα εμφανιστεί ο Akylas στον τελικό της Eurovision
Λίγο μετά την ολοκλήρωση του Β’ Ημιτελικού της Eurovision, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν τη σειρά εμφάνισης των 25 χωρών στον μεγάλο τελικό. Η Ελλάδα με τον Akyla και το «Ferto» κληρώθηκαν να εμφανιστούν στο πρώτο μισό του διαγωνισμού και συγκεκριμένα στην έκτη θέση. Η Κύπρος με την Αντιγόνη και το «Jalla» από την άλλη, θα εμφανιστούν στην 21η θέση - μια ανάσα δηλαδή πριν το φινάλε.
Να σημειωθεί, πως τον 70ο τελικό του Διαγωνισμού της Eurovision θα ανοίξει η Δανία - η οποία αποτελεί ένα από τα μεγάλα φαβορί - και θα κλείσει η Αυστρία, η οποία είναι η οικοδέσποινα χώρα. Επίσης, φέτος επανέρχεται η μέθοδος «open voting», γεγονός που σημαίνει πως οι γραμμές θα ανοίξουν από την αρχή της βραδιάς - και όχι μόλις ολοκληρωθούν οι εμφανίσεις και των 25 χωρών - γεγονός που είναι πιθανό να επηρεάσει το televoting.
Αναλυτικά, η σειρά εμφάνισης των 25 χωρών στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision
- Δανία – Søren Torpegaard Lund – «Før Vi Går Hjem»
- Γερμανία – Sarah Engels – «Fire»
- Ισραήλ – Noam Bettan – «Michelle»
- Βέλγιο – ESSYLA – «Dancing on the Ice»
- Αλβανία – Alis – «Nân»
- Ελλάδα – Akyla – «Ferto»
- Ουκρανία – LELÉKA – «Ridnym»
- Αυστραλία – Delta Goodrem – «Eclipse»
- Σερβία – LAVINA – «Kraj Mene»
- Μάλτα – AIDAN – «Bella»
- Τσεχία – Daniel Zizka – «CROSSROADS»
- Βουλγαρία – DARA – «Bangaranga»
- Κροατία – LELEK – «Andromeda»
- Ηνωμένο Βασίλειο – LOOK MUM NO COMPUTER – «Eins, Zwei, Drei»
- Γαλλία – Monroe – «Regarde !»
- Μολδαβία – Satoshi – «Viva, Moldova!»
- Φινλανδία – Linda Lampenius x Pete Parkkonen – «Liekinheitin»
- Πολωνία – ALICJA – «Pray»
- Λιθουανία – Lion Ceccah – «Sólo Quiero Más»
- Σουηδία – FELICIA – «My System»
- Κύπρος – Antigoni Buxton – «JALLA»
- Ιταλία – Sal Da Vinci – «Per Sempre Sì»
- Νορβηγία – JONAS LOVV – «YA YA YA»
- Ρουμανία – Alexandra Căpitănescu – «Choke Me»
- Αυστρία – COSMÓ – «Tanzschein»
Το «Ferto» είναι μια δημιουργία του Akyla μαζί με τον Ορφέα Νόνη, τον Papatanice και τον Teo.x3, ενώ την παραγωγή έχουν κάνει Νεκτάριος Κόκκινος και ο Κυριάκος Αστερίου. Creative director της ελληνικής συμμετοχής είναι ο Φωκάς Ευαγγελινός. Στη σκηνή μαζί με τον Akyla εμφανίζονται η Παρθένα Χοροζίδου, ο Χρήστος Νικολάου, αλλά και οι χορευτές Κωνσταντίνος Μακρυπίδης και Μιχάλης Μιχαηλίδης.
