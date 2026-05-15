Eurovision 2026: Ανακοινώθηκε η σειρά εμφάνισης του Akyla στον μεγάλο τελικό

Ένα εικοσιτετράωρο πριν τον 70ο τελικό της Eurovision ανακοινώθηκε η σειρά εμφάνισης των χωρών στον τελικό.

Αντίστροφα μετρά πια ο χρόνος για την έναρξη του μεγάλου τελικού της Eurovision στη Βιέννη της Αυστρίας, με τα βλέμματα όλων των Ελλήνων να είναι στραμμένα στον Akyla και το «Ferto». Ο εκπρόσωπος της ελληνικής συμμετοχής, μετά την πρόκριση από τον Α’ Ημιτελικό, θα διεκδικήσει την κορυφή, παρασύροντας τους Ευρωπαίους στο βιντεοπαιχνίδι του. Στα προγνωστικά, η Ελλάδα φιγουράρει στην πρώτη τριάδα, γεγονός που αφήνει ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο.

Αυτή είναι η θέση που θα εμφανιστεί ο Akylas στον τελικό της Eurovision

Λίγο μετά την ολοκλήρωση του Β’ Ημιτελικού της Eurovision, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν τη σειρά εμφάνισης των 25 χωρών στον μεγάλο τελικό. Η Ελλάδα με τον Akyla και το «Ferto» κληρώθηκαν να εμφανιστούν στο πρώτο μισό του διαγωνισμού και συγκεκριμένα στην έκτη θέση. Η Κύπρος με την Αντιγόνη και το «Jalla» από την άλλη, θα εμφανιστούν στην 21η θέση - μια ανάσα δηλαδή πριν το φινάλε.

Να σημειωθεί, πως τον 70ο τελικό του Διαγωνισμού της Eurovision θα ανοίξει η Δανία - η οποία αποτελεί ένα από τα μεγάλα φαβορί - και θα κλείσει η Αυστρία, η οποία είναι η οικοδέσποινα χώρα. Επίσης, φέτος επανέρχεται η μέθοδος «open voting», γεγονός που σημαίνει πως οι γραμμές θα ανοίξουν από την αρχή της βραδιάς - και όχι μόλις ολοκληρωθούν οι εμφανίσεις και των 25 χωρών - γεγονός που είναι πιθανό να επηρεάσει το televoting.

Αναλυτικά, η σειρά εμφάνισης των 25 χωρών στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision

Δανία – Søren Torpegaard Lund – «Før Vi Går Hjem» Γερμανία – Sarah Engels – «Fire» Ισραήλ – Noam Bettan – «Michelle» Βέλγιο – ESSYLA – «Dancing on the Ice» Αλβανία – Alis – «Nân» Ελλάδα – Akyla – «Ferto» Ουκρανία – LELÉKA – «Ridnym» Αυστραλία – Delta Goodrem – «Eclipse» Σερβία – LAVINA – «Kraj Mene» Μάλτα – AIDAN – «Bella» Τσεχία – Daniel Zizka – «CROSSROADS» Βουλγαρία – DARA – «Bangaranga» Κροατία – LELEK – «Andromeda» Ηνωμένο Βασίλειο – LOOK MUM NO COMPUTER – «Eins, Zwei, Drei» Γαλλία – Monroe – «Regarde !» Μολδαβία – Satoshi – «Viva, Moldova!» Φινλανδία – Linda Lampenius x Pete Parkkonen – «Liekinheitin» Πολωνία – ALICJA – «Pray» Λιθουανία – Lion Ceccah – «Sólo Quiero Más» Σουηδία – FELICIA – «My System» Κύπρος – Antigoni Buxton – «JALLA» Ιταλία – Sal Da Vinci – «Per Sempre Sì» Νορβηγία – JONAS LOVV – «YA YA YA» Ρουμανία – Alexandra Căpitănescu – «Choke Me» Αυστρία – COSMÓ – «Tanzschein»

Το «Ferto» είναι μια δημιουργία του Akyla μαζί με τον Ορφέα Νόνη, τον Papatanice και τον Teo.x3, ενώ την παραγωγή έχουν κάνει Νεκτάριος Κόκκινος και ο Κυριάκος Αστερίου. Creative director της ελληνικής συμμετοχής είναι ο Φωκάς Ευαγγελινός. Στη σκηνή μαζί με τον Akyla εμφανίζονται η Παρθένα Χοροζίδου, ο Χρήστος Νικολάου, αλλά και οι χορευτές Κωνσταντίνος Μακρυπίδης και Μιχάλης Μιχαηλίδης.

