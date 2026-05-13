Eurovision 2026: Οι δηλώσεις του Akyla, μετά τη πρόκριση στον τελικό - “Ευχαριστώ που δώσατε την ευκαιρία να σας εκπροσωπήσω”

Η Ελλάδα με το “Ferto” και τον Akyla αποτελούν μία από τις χώρες που θα διεκδικήσουν τη νίκη στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision.

Είναι γεγονός: η Ελλάδα και ο Akylas με το τραγούδι «Ferto» πέρασαν στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026. Τα προγνωστικά επιβεβαιώθηκαν και πλέον η ελληνική συμμετοχή αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά φαβορί για τη διεκδίκηση της πρώτης θέσης. Ο Akylas κατάφερε να εντυπωσιάσει τους Ευρωπαίους με τη φωνή και τη σκηνική παρουσία του, κερδίζοντας πολυπόθητο εισιτήριο για το Σάββατο 16/5.

Η αλήθεια είναι, πως η αγωνία κράτησε πολύ λίγο, αφού οι παρουσιαστές του 70ου Διαγωνισμού, Victoria Swarovski και Michael Ostrowski, ανακοίνωσαν στην αρχή πως ο Akylas και το «Ferto» έχουν κερδίσει μια θέση στον τελικό της Eurovision. Η χαρά της ελληνικής συμμετοχής ήταν εμφανής, όπως και του κοινού, που ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και φωνές.

Λίγη ώρα μετά το τέλος του Α’ Ημιτελικού, ο Akylas έκανε τις πρώτες δηλώσεις του στην ΕΡΤ, εκφράζοντας τη χαρά και την ευγνωμοσύνη του για το αποτέλεσμα. «Ελλάδα, τα καταφέραμε. Δεν το πιστεύω. Πραγματικά είμαι τόσο, τόσο χαρούμενος που πάμε τελικό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκινημένος είμαι αυτή τη στιγμή και πόσο περήφανος νιώθω», ανέφερε αρχικά.

«Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να σας εκπροσωπήσω όλους εσάς και υπόσχομαι να σας κάνω υπερήφανους. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Το πίστευα πολύ ότι θα τα θα καταφέρουμε να προκριθούμε. Είναι απίστευτο, είναι τόσο μαγικό να είσαι πάνω σε αυτό το stage. Υπήρχε τόσος κόσμος από κάτω, τσίριζε. Πάμε το Σάββατο να τους δείξουμε πώς γίνεται», συμπλήρωσε ο καλλιτέχνης.



