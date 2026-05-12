Eurovision 2026: Ο Akylas με το "Ferto" στον Τελικό - Εντυπωσίασε η ελληνική συμμετοχή

Εντυπωσίασε ο Akylas με το Ferto. Επιβεβαίωσε γιατί είναι φαβορί στη Eurovision 2026

Η 70ή διοργάνωση της Εurovision ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για την Ελλάδα, αφού ο Akylas πήρε το χρυσό εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο. Ο Α’ Ημιτελικός διεξήχθη χωρίς απρόοπτα στο Wiener Stadthalle της Βιέννης, με παρουσιαστές τη Victoria Swarovski και τον Michael Ostrowski.

Εκτός από την Ελλάδα, στον Α’ Ημιτελικό διαγωνίστηκαν οι Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία, Σερβία.

Ο Akylas εμφανίστηκε στην τέταρτη θέση, με μια εξαιρετική και ευρηματική εμφάνιση, δια χειρός του Φωκά Ευαγγελινού. Το Ferto εντυπωσίασε, καταχειροκροτήθηκε και επιβεβαίωσε γιατί αποτελεί φαβορί για την Eurovision 2026. Τον Akyla πλαισίωναν στη σκηνή οι Παρθένα Χοροζίδου, Χρίστος Νικολάου, Μιχάλης Μιχαηλίδης και Κωνσταντίνος Μακρυπίδης.

Να σημειωθεί πως η Φινλανδία, η οποία μένει σταθερά στην πρώτη θέση για νίκη της Eurovision 2026 εντυπωσίασε εξίσου, με την Linda Lampenius να παίζει ζωντανά βιολί, μετά την επίσημη έγκριση της EBU. Στη φετινή διοργανώση, πέντε χώρες δεν συμμετέχουν (Ισλανδία, Ισπανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Σλοβενία) μποϊκοντάροντας το Ισραήλ, με τον ερμηνευτή να βγαίνει στη σκηνή με γιουχαΐσματα και το Free Palestine να ακούγεται δυνατά.

Υπενθυμίζεται πως ο Β’ Ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί με την Πέμπτη, με την Αντιγόνη να διεκδικεί μία θέση στον τελικό για την Κύπρο.

Οι χώρες που πέρασαν στον τελικό της Eurovision 2026

Ελλάδα

Φινλανδίσ

Βέλγιο

Σουηδία

Μολδαβία

Ισραήλ

Σερβία

Κροατία

Λιθουανία

Πολωνία