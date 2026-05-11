Μετά τα σατέν παντελόνια έρχονται τα taffeta pants – Πώς θα τα φορέσεις

Αν την περασμένη χρονιά «έβγαλες» το καλοκαίρι φορώντας satin και silk παντελόνια με λάστιχο, δεν είσαι μόνη.

Το σατέν παντελόνι ήταν η απόλυτη ανεπιτήδευτη τάση της σεζόν η οποία μάλιστα μπορούσε να προσαρμοστεί σε κάθε περίσταση και σε κάθε αισθητική όπως συμβαίνει όμως κάθε σεζόν, κάτι παλιό φεύγει από τη μόδα και κάτι καινούργιο έρχεται, με τη νέα εμμονή των It Girls τώρα να ακούει στα taffeta pants.

To μετάξι αυτή τη σεζόν γίνεται πιο.. δραματικό, και τα παντελόνια από silk taffeta είναι το upgrade που θα βλέπουμε παντού.

Πώς θα φορέσεις τα taffeta pants

Τι το κάνει να ξεχωρίζει; Υπάρχει μια ξεκάθαρη στροφή από το quiet luxury σε κάτι πιο παιχνιδιάρικο στη μόδα και, τα taffeta pants με τη χαρακτηριστική του υφή, τα έντονα χρώματα αλλά και τις πιο statement γραμμές όπως barrel, wide-leg και cargo, έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν.



Τα taffeta pants δίνουν όγκο και σχήμα, είναι άνετα αλλά όχι «πρόχειρα» και κάνουν ακόμα και το πιο basic look να φαίνεται μοναδικό πώς να τα φορέσεις όμως;

Το μυστικό είναι να αφήσεις το παντελόνι να πάρει πρωταγωνιστική θέση. Μπορείς να το φορέσεις με basics όπως ένα λευκό t-shirt ή tank top, με μπαλαρίνες ή σαγιονάρες ενώ για ένα βραδινό look μπορείς να το συνδυάσεις με kitten heels ή και strappy sandals

Δε παρακάτω πώς μπορείς να φορέσεις τα taffeta pants