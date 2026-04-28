Το κάπρι έχει επιστρέψει δυναμικά στη μόδα, βλέπεις η άνοιξη είναι η εποχή που «δίνει» χώρο στα πιο ανάλαφρα και αέρινα items να μπουν και πάλι στη γκαρνταρόμπα μας. Και, αν και οι περισσότερες γυναίκες το προσθέτουν στη συλλογή τους πέφτουν στην παγίδα της λάθος επιλογής με αποτέλεσμα τελικά να μην τις κολακεύει τόσο όσο θα περίμεναν.

Σε αντίθεση με άλλες τάσεις που έρχονται και φεύγουν γρήγορα, τα κάπρι παντελόνια έχουν μια διαχρονικότητα, ίσως διότι βρίσκονται κάπου ανάμεσα στο casual και το chic.

Τι να προσέξεις όταν επιλέγεις κάπρι παντελόνι για να κολακεύει περισσότερο τη σιλουέτα σου

Πριν προσθέσεις στη συλλογή σου ένα κάπρι παντελόνι πρέπει να έχεις στο μυαλό σου πως, εκείνα με μήκος που σταματά στη μέση της γάμπας μπορούν εύκολα να «κόψουν» το πόδι οπτικά, γι’ αυτό προτίμησε σχέδια που εφαρμόζουν σωστά, με το τελείωμά τους λίγο πιο πάνω ή λίγο πιο κάτω.

Επίσης, σημαντικό παράγοντα παίζουν τα παπούτσια με τα οποία θα το συνδυάσεις. Τα παπούτσια που επιμηκύνουν τη σιλουέτα, όπως γόβες, slingback ή και φλατ με μυτερή μύτη αποτελούν ιδανική επιλογή.

Τέλος, αξίζει να επενδύσεις σε υφάσματα που λειτουργούν υπέρ σου. Ελαστικά υφάσματα, structured βαμβακερά ή denim μπορούν να κάνουν τη διαφορά στο πώς εφαρμόζει το κάπρι επάνω στο σώμα ενώ φυσικά υφάσματα όπως το λινό ή γραμμές που θυμίζουν tailored παντελόνια να θυμάσαι πως προσθέτουν μια διακριτική πολυτέλεια.

