Το πιο αμφιλεγόμενο παντελόνι της άνοιξης επιστρέφει στη μόδα και ξέρουμε πώς θα το φορέσεις με στιλ

Τα κάπρι κάνουν για ακόμη μια σεζόν δυναμικό comeback αποδεικνύοντας ότι η μόδα δεν έχει ξεπεράσει ούτε για μια στιγμή τα αμφιλεγόμενα, κατά τα άλλα όμως άνετα και πρακτικά παντελόνια.

Από τις εμφανίσεις της Όντρεϊ Χέπμπορν μέχρι τις πιο πρόσφατες της Χέιλι Μπίμπερ, το κάπρι παντελόνι τπήρξε – και εξακολουθεί να αποτελεί σύμβολο της ανεπιτήδευτης θηλυκότητας, σήμερα ωστόσο επιστρέφει πιο ανανεωμένο από ποτέ υμνώντας αφενός την άνεση και αφετέρου την κομψότητα, με τους οίκους να το επανασυστήνουν στο κοινό.

Οίκοι όπως Ralph Lauren τα πρόσθεσαν στις συλλογές τους, επιβεβαιώνοντας ότι το trend δεν είναι απλώς μια νοσταλγική αναβίωση αλλά μια συνειδητή στιλιστική επιλογή.

Αν και πολλοί τα θεωρούν δύσκολα στο styling, η αλήθεια είναι ότι τα κάπρι παντελόνια μπορούν να γίνουν από τα πιο ευέλικτα κομμάτια της ανοιξιάτικης - και καλοκαιρινής συλλογής σου.

Για ένα look γραφείου για παράδειγμα μπορείς να επιλέξεις ένα ψηλόμεσο κάπρι παντελόνι συνδυασμένο με ένα πουκάμισο ή ένα minimal top, συνδυασμός που δημιουργεί μια καθαρή, κομψή σιλουέτα. Αν δε, προσθέσεις kitten heels ή slingbacks, αμέσως θα έχεις ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα που θα σε βγάλει ασπροπρόσωπη.

Από την άλλη, αν θέλεις ένα πιο χαλαρό outfit για τις εξόδους στην πόλη και τις διακοπές, μπορείς να επιλέξεις oversized t-shirts ή και ένα tank top σε συνδυασμό με sneakers.

Πάρε έμπνευση από τα παρακάτω looks για να προσθέσεις το κάπρι παντελόνι στη συλλογή σου