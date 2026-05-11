Τέλος οι διαπραγματεύσεις - 3 ζώδια παίρνουν τη ζωή στα χέρια τους από τις 15/5

Η αναμονή και η υπομονή τελείωσαν γι' αυτά τα ζώδια. Ήρθε η ώρα για δράση.

Από τις 15 Μαΐου, το αστρολογικό σκηνικό αλλάζει δυναμικά και φέρνει εξελίξεις που δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για δεύτερες σκέψεις. Κάποια ζώδια συνειδητοποιούν ότι δεν μπορούν άλλο να περιμένουν, να συμβιβάζονται ή να κρατούν στάση αναμονής απέναντι σε καταστάσεις που τα πιέζουν εδώ και καιρό.

Οι επόμενες ημέρες λειτουργούν σαν ένα προσωπικό restart. Εκκρεμότητες κλείνουν, αποφάσεις παίρνονται και η ανάγκη για ξεκάθαρες κινήσεις γίνεται πιο έντονη από ποτέ. Είτε πρόκειται για σχέσεις, είτε για επαγγελματικά, είτε για προσωπικούς στόχους, τρία ζώδια φαίνεται πως μπαίνουν σε μια φάση όπου δεν διαπραγματεύονται πλέον τα θέλω και τα όριά τους.

3 ζώδια παίρνουν ξανά τον έλεγχο της ζωής τους στα χέρια τους

Κριός

Ο Κριός κουράστηκε να περιμένει τις εξελίξεις να έρθουν από μόνες τους. Από τις 15/5 και μετά, παίρνει πρωτοβουλίες και βάζει τέλος σε καταστάσεις που τον κρατούσαν πίσω. Ειδικά σε επαγγελματικά ζητήματα, νιώθει ότι ήρθε η στιγμή να διεκδικήσει περισσότερα και να σταματήσει να συμβιβάζεται με λιγότερα από όσα αξίζει. Παράλληλα, αλλάζει στάση και στις προσωπικές του σχέσεις. Δεν έχει πια διάθεση για αμφιβολίες, μισόλογα ή ανθρώπους που δεν ξέρουν τι θέλουν. Το διάστημα αυτό τον κάνει πιο αποφασιστικό, πιο ξεκάθαρο και κυρίως πιο έτοιμο να βάλει τον εαυτό του σε προτεραιότητα.

Παρθένος

Ο Παρθένος πέρασε ένα μεγάλο διάστημα αναλύοντας τα πάντα, προσπαθώντας να κρατήσει ισορροπίες και να αποφύγει τις εντάσεις. Όμως από τα μέσα Μαΐου κάτι αλλάζει μέσα του. Συνειδητοποιεί ότι η υπερβολική υπομονή δεν οδηγεί πάντα εκεί που θέλει και αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Αυτό μπορεί να εκφραστεί με μια σημαντική επαγγελματική απόφαση, με ένα ξεκαθάρισμα σε σχέση ή ακόμα και με μια προσωπική αλλαγή που ανέβαλε εδώ και μήνες. Το σημαντικό είναι πως πλέον δεν φοβάται να πει «ως εδώ». Η ενέργεια αυτής της περιόδου τη βοηθά να βγει από τη στασιμότητα και να διεκδικήσει μια καθημερινότητα που του ταιριάζει περισσότερο.

Σκορπιός

Ο Σκορπιός είναι από τα ζώδια που σπάνια δείχνουν ανοιχτά όσα σκέφτονται. Όμως από τις 15/5 και μετά, η εσωτερική πίεση κορυφώνεται και δεν αφήνει περιθώρια για σιωπή. Αποφασίζει να πάρει αποφάσεις που ανέβαλε εδώ και καιρό και να κλείσει κύκλους που τον εξαντλούσαν ψυχικά. Σε σχέσεις και συνεργασίες γίνεται πιο απόλυτος, αλλά και πιο ειλικρινής απέναντι στον εαυτό του. Δεν θέλει άλλες «γκρίζες ζώνες» και είναι έτοιμος να απομακρυνθεί από οτιδήποτε δεν του προσφέρει σταθερότητα και ουσία. Το επόμενο διάστημα λειτουργεί απελευθερωτικά για εκείνον, ακόμα κι αν κάποιες αποφάσεις φανούν δύσκολες στην αρχή. Για πρώτη φορά μετά από καιρό, νιώθει ότι ξαναπαίρνει τον έλεγχο της ζωής του.

