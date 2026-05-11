Eurovision 2026: Το BBC έγραψε για τον Akyla - «Η Ελλάδα δεν απέχει πολύ από τη νίκη»

Θετικά σχόλια συνεχίζει να συγκεντρώνει η ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2026, μία ημέρα πριν από τον Α' ημιτελικό

Ανάμεσα στα διεθνή μέσα που σχολιάζουν τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, την προσοχή του κοινού έχει τραβήξει το εκτενές αφιέρωμα του BBC, το οποίο παρουσιάζει και αξιολογεί και τις 35 φετινές συμμετοχές. Ο μουσικός συντάκτης του BBC, Mark Savage, κάνει ειδική αναφορά στην ελληνική αποστολή και στον Akyla με το τραγούδι «Ferto», τονίζοντας πως η Ελλάδα συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί για τη νίκη. Όπως σημειώνει το βρετανικό μέσο, η Φινλανδία μπορεί να θεωρείται αυτή τη στιγμή το επικρατέστερο φαβορί, ωστόσο η Ελλάδα βρίσκεται και αυτή πολύ κοντά στη νίκη.

Στο αφιέρωμα, η Ελλάδα περιγράφεται ως μία από τις πιο ιδιαίτερες και πρωτότυπες συμμετοχές της Eurovision 2026, σημειώνοντας πως ο Akylas συνδυάζει παραδοσιακά ελληνικά όργανα με ηχητικά εφέ τύπου Super Mario και έναν συναρπαστικό house ρυθμό. Για το«Ferto» επισημαίνεται ότι αρχικά μοιάζει με έναν ύμνο στην δόξα και την επιτυχία, όμως στη συνέχεια αποκτά έναν έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα. Η μουσική σβήνει και ο Akylas τραγουδάει απευθείας στη μητέρα του, η οποία τον μεγάλωσε μόνη της κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. «Θα φροντίσω να μην μας λείψει ποτέ ξανά τίποτα», υπόσχεται.

Ο πρώτος ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 12 Μαΐου, στις 22:00, με τον Akyla να εμφανίζεται τέταρτος στη σειρά. Η Ελλάδα κληρώθηκε στον ίδιο ημιτελικό με τρία από τα μεγάλα φαβορί της φετινής Eurovision - τη Φινλανδία, τη Σουηδία και το Ισραήλ - γεγονός που ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον ανταγωνισμό. Την ίδια ώρα, η Κύπρος θα διαγωνιστεί στον δεύτερο ημιτελικό, την Πέμπτη 14 Μαΐου, επίσης στις 22:00. Η Αντιγόνη Μπάξτον με το τραγούδι «Jalla» θα εμφανιστεί ένατη στη σειρά.

Eurovision 2026: Σήμερα η Press Rehearsal και η Jury Rehearsal του πρώτου ημιτελικού

Σήμερα, 11 Μαΐου, θα πραγματοποιηθούν η Press Rehearsal και η Jury Rehearsal του πρώτου ημιτελικού, διαδικασίες που θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς θα καθοριστεί η τύχη των 15 συμμετεχόντων κατά το ήμισυ. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής προγνωστικά και τις στοιχηματικές αποδόσεις, ο Akylas βρίσκεται στη δεύτερη θέση για τη νίκη, πίσω μόνο από τη Φινλανδία.

Όπως έχει ήδη γνωστοποιήσει η ΕΡΤ, η σκηνική παρουσία της ελληνικής συμμετοχής θα κινηθεί σε αισθητική video game. Στο act συμμετέχουν τέσσερις χαρακτήρες που υποδύονται οι Παρθένα Χοροζίδου, Χρίστος Νικολάου, Μιχάλης Μιχαηλίδης και Κωνσταντίνος Μακρυπίδης. Σε μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της εμφάνισης ο Akylas βγαίνει από τον χαρακτήρα του, αφαιρεί τα γυαλιά του και απευθύνεται συγκινημένος στη μητέρα του, δίνοντας έντονο συναισθηματικό βάθος στην παρουσίαση της Ελλάδας.