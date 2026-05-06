Eurovision 2026: Ισχυρά μέτρα ασφαλείας από την αστυνομία της Βιέννης - Αναμένουν διαδηλώσεις κατά του Ισραήλ

Όσοι παραστούν στην Eurovision 2026 θα έχουν ελέγχους ασφαλείας αντίστοιχους με εκείνους των διεθνών αεροδρομίων

Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού που θα διεξαχθεί στη Βιέννη. Ο Akylas με το Ferto είναι ένα από τα φαβορί της φετινής Eurovision, ο οποίος θα διαγωνιστεί στον Α’ Ημιτελικό, την Τρίτη 12 Μαΐου.

Η Βιέννη είναι η τρίτη φορά που φιλοξενεί τον διαγωνισμό τραγουδιού - η τελευταία ήταν το 2015. Ωστόσο, από τότε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πολλά και η πρωτεύουσα της Αυστρίας καλείται να διαχειριστεί τυχόν διαδηλώσεις κατά του Ισραήλ, με τον πιο αναίμακτο τρόπο.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η αστυνομία της Βιέννης αναμένει πως οι διαμαρτυρίες κατά της συμμετοχής του Ισραήλ θα συμπεριλάβουν «αποκλεισμούς και απόπειρες πρόκλησης αναταραχής», χαρακτηρίζοντας τον διαγωνισμό στην αυστριακή πρωτεύουσα ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις ασφαλείας που έχει αντιμετωπίσει.

Αν και οι προηγούμενες χρονιές είχαν τεταμένο κλίμα στην Eurovision, φέτος είναι ακόμα μεγαλύτερο με πέντε εθνικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, μεταξύ των οποίων ο ισπανικός κολοσσός RTVE και η ιρλανδική RTE, να μποϊκοτάρουν τη διοργάνωση λόγω της στάσης του Ισραήλ στον πόλεμο στη Γάζα.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί μερικές διαδηλώσεις για την επόμενη εβδομάδα, με την παρουσία να εκτιμάται έως και σε 3.000 άτομα. Οι διαδηλώσεις πρέπει να δηλώνονται με προειδοποίηση 48 ωρών. «Αναμένουμε ότι πράγματι θα υπάρξουν αποκλεισμοί και ενέργειες διατάραξης, ιδιαίτερα την ημέρα του τελικού, είτε μέσω εγκεκριμένων είτε μη εγκεκριμένων συγκεντρώσεων», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η Ξένια Ζάουνερ, ανώτερη αξιωματούχος της αστυνομίας που θα επιβλέπει την επιχείρηση ασφάλειας.

Στο μεταξύ, την παραμονή του τελικού, την Παρασκευή 15 Μαΐου, είναι επίσης η επέτειος μνήμης της Νάκμπα, όπου οι Παλαιστίνιοι τιμούν απώλεια της γης τους μετά τον πόλεμο του 1948 κατά την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Η Ζάουνερ δήλωσε ότι η ημέρα αυτή έχει «μεγάλη συναισθηματική σημασία για το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα».

Αν και εδώ και δύο χρόνια, το γενικό «επίπεδο συναγερμού για την τρομοκρατία» στην Αυστρία βρίσκεται στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη απειλή κατά του διαγωνισμού, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της αστυνομίας της Βιέννης, Ντίτερ Τσέφαν. Όσοι παραστούν στην εκδήλωση θα πρέπει να αναμένουν ελέγχους ασφαλείας αντίστοιχους με εκείνους των διεθνών αεροδρομίων και θα μπορούν να φέρουν μόνο μικρές, διαφανείς τσάντες στο εσωτερικό, σύμφωνα με την αστυνομία.