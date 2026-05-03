Eurovision 2026: Ο Akylas πραγματοποίησε την πρώτη του πρόβα με επιτυχία - Έχουμε τις πρώτες φωτογραφίες

O Akylas είναι αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων

Την πρώτη του πρόβα πραγματοποίησε ο Akylas στη Stadthalle στη Βιέννη, εκεί όπου θα διεξαχθεί η Eurovision 2026. Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας ερμήνευσε το «Ferto» με τη χαρακτηριστική του ενέργεια, σε μια παρουσίαση που έχει την υπογραφή του creative director Φωκά Ευαγγελινού.

Μάλιστα, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, με τον Akyla να συνεχίζει την πολύ καλή του πορεία στα στοιχήματα, αφού εξακολουθεί να βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Ο Akylas, όπως γνωστοποίησε η ΕΡΤ, στο πλαίσιο video game και με χιουμοριστικό και δυναμικό τρόπο, συναντά τέσσερις χαρακτήρες (Παρθένα Χοροζίδου, Χρίστος Νικολάου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Κωνσταντίνος Μακρυπίδης). Μετά, σαν παράβαση, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, βγαίνοντας από τον χαρακτήρα, αφαιρεί τα γυαλιά του και απευθύνεται στη μητέρα του σε ένα έντονα συγκινησιακό σημείο της παρουσίασης.

Τη δημιουργική ομάδα της σκηνικής εμφάνισης συνθέτουν οι: Χρήστος Μαγκανάς (video artist), Γιάννης Μουρίκης (set designer), Γιώργος Τέλλος (light designer), Φίλιππος Μίσσας (costume designer για τον Akyla) και Γιώργος Σεγρεδάκης (costume designer για τους τέσσερις χαρακτήρες).

Οι φωτογραφίες από την πρώτη πρόβα της Ελλάδας και του Akyla στη σκηνή της Eurovision 2026 δημοσιεύτηκαν σήμερα, Κυριακή 3 Μαΐου, δίνοντας μια πρώτη γεύση από την παρουσίαση του «Ferto» που έχει την υπογραφή του creative director Φωκά Ευαγγελινού.

