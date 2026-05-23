Τα μόνα μανικιούρ που αξίζει να υιοθετήσεις φέτος το καλοκαίρι

Κάθε καλοκαίρι φέρνει μαζί του νέες τάσεις στα νύχια και τα trends του 2026 αναμένονται πιο παιχνιδιάρικα και δημιουργικά από ποτέ. Οι φετινές τάσεις ισορροπούν ανάμεσα στη μίνιμαλ αισθητική και στις πιο fun λεπτομέρειες, συνδυάζοντας χρώμα, λάμψη και καλοκαιρινή διάθεση. Από τα νοσταλγικά πουά μέχρι τα διάφανα milky χρώματα και τις chrome λεπτομέρειες που λαμπυρίζουν στον ήλιο, οι τάσεις του καλοκαιριού αποδεικνύουν ότι τα νύχια μπορούν να γίνουν το πιο stylish αξεσουάρ της σεζόν:

Οι μεγαλύτερες τάσεις στα νύχια για το καλοκαίρι 2026

Stripes

Ένα scroll στο Instagram θα σε πείσει ότι οι ρίγες είναι από τα μεγαλύτερα trends του καλοκαιριού. Από λεπτές και μίνιμαλ, μέχρι πολύχρωμες, navy-inspired ή ακόμη και σε abstract σχέδια που θυμίζουν nail art των ‘70s, οι ρίγες χαρίζουν έναν πιο elevated χαρακτήρα ακόμη και στα πιο απλά χρώματα και ταιριάζουν υπέροχα τόσο σε κοντά όσο και σε πιο μακριά νύχια. Μπορείς να δοκιμάσεις είτε ένα full stripped look, είτε ένα ριγέ γαλλικό μανικιούρ για ένα πιο διακριτικό, αλλά ταυτόχρονα fun αποτέλεσμα.

Polka Dots

Τα πουά επιστρέφουν δυναμικά και φέρνουν μαζί τους μια ρετρό αλλά ταυτόχρονα πολύ fresh αισθητική. Μικροσκοπικές βούλες πάνω σε nude βάση, colourful dots σε παστέλ αποχρώσεις ή πιο έντονα contrast σχέδια χαρίζουν στα νύχια παιχνιδιάρικο χαρακτήρα και girly διάθεση. Είναι από εκείνα τα nail trends που καταφέρνουν να δείχνουν cute αλλά και chic ταυτόχρονα -ειδικά όταν συνδυάζονται με milky βάσεις ή glossy φινίρισμα.

Milky Colours

Τα ημιδιάφανα χρώματα είναι επίσης από τις πιο κομψές τάσεις της χρονιάς. Jelly pinks, διάφανα κοραλί, milky lavender και glossy nude αποχρώσεις δημιουργούν ένα αποτέλεσμα που δείχνει καθαρό, λαμπερό και πολύ κομψό. Αποτελούν την ιδανική επιλογή για εσένα που αγαπάς τα πιο μίνιμαλ looks, αλλά θέλεις να ξεφύγεις από τα κλασικά (και βαρετά) nude.

Smooth Pastels

Από τη λίστα των καλοκαιρινών trends δεν θα μπορούσαν να λείπουν φυσικά και τα παστέλ. Butter yellow, baby blue, pistachio green, soft peach και dreamy lilac πρωταγωνιστούν στις μεγαλύτερες τάσεις της σεζόν, δίνοντας στα νύχια μια γλυκιά και ανάλαφρη αίσθηση. Τα παστέλ φέτος δείχνουν πιο «κρεμώδη» και σοφιστικέ, ενώ συχνά συνδυάζονται μεταξύ τους σε mismatched manicures που θυμίζουν μικρά έργα τέχνης.

Chrome Colorful French Tips

Αυτήν τη σεζόν το γαλλικό μανικιούρ γίνεται πιο fun και πιο χρωματιστό. Αντί για την κλασική λευκή γραμμή, θα δούμε neon άκρες, pastel tips ή ακόμη και διχρωμίες που κάνουν το γαλλικό μανικιούρ να δείχνει πιο μοντέρνο και fashion-forward. Μεγάλη τάση αποτελούν και τα chrome φινιρίσματα που αντανακλούν το φως και κάνουν το τελικό αποτέλεσμα να δείχνει elegant και πολύ εντυπωσιακό.