Οι Boomers θεωρούν τη Gen Z δύσκολη στη δουλειά - 5 πραγματικοί λόγοι για τη σύγκρουση γενεών

Η νέα γενιά εργαζομένων δεν είναι «τεμπέλικη» ή «κακομαθημένη» - απλώς μεγάλωσε σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο εργασίας.

Η συζήτηση γύρω από τη Generation Z και τη στάση της απέναντι στην εργασία έχει «πάρει φωτιά» τα τελευταία χρόνια. Από το TikTok μέχρι τμήματα HR, όλο και περισσότεροι επαγγελματίες μεγαλύτερων γενεών εκφράζουν την άποψη, ότι οι νέοι εργαζόμενοι είναι πιο δύσκολοι στη συνεργασία, λιγότερο ανθεκτικοί στην πίεση και λιγότερο προσαρμοστικοί στο παραδοσιακό εργασιακό περιβάλλον.

Όμως, μήπως αυτή η εικόνα είναι υπερβολικά απλουστευμένη; Και κυρίως: φταίει πραγματικά η Gen Z ή οι συνθήκες μέσα στις οποίες μεγάλωσε; Η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Οι νέοι εργαζόμενοι δεν μπήκαν στην αγορά εργασίας με τους ίδιους κανόνες, τις ίδιες εμπειρίες ή τις ίδιες προσδοκίες που είχαν οι προηγούμενες γενιές. Αυτό δημιουργεί συγκρούσεις, παρεξηγήσεις και διαφορετικές αντιλήψεις για το τι σημαίνει «καλή δουλειά» και «επαγγελματισμός».

Γιατί οι Boomers συγκρούονται με τη γενιά των GenZ

1. Μεγάλωσαν με διαφορετικά πρότυπα ανατροφής

Ένα από τα πιο συχνά επιχειρήματα απέναντι στη Gen Z είναι ότι μεγάλωσε με υπερπροστατευτικούς γονείς. Οι λεγόμενοι “helicopter parents” φρόντιζαν να λύνουν προβλήματα για τα παιδιά τους, να παρεμβαίνουν σε δυσκολίες και να δημιουργούν ένα πιο ασφαλές περιβάλλον ανάπτυξης.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλοί νέοι να μπαίνουν στην αγορά εργασίας χωρίς εμπειρία διαχείρισης έντονων επαγγελματικών συγκρούσεων ή αυστηρής ιεραρχίας. Σε ένα παλιού τύπου εργασιακό μοντέλο, όπου κυριαρχεί η πίεση και η αυστηρή διοίκηση, αρκετοί δυσκολεύονται να προσαρμοστούν. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι λιγότερο ικανοί. Σημαίνει ότι εκπαιδεύτηκαν σε διαφορετικές αξίες: συνεργασία, ενσυναίσθηση και ψυχολογική ασφάλεια.

2. Το διαδίκτυο διαμόρφωσε τον τρόπο σκέψης τους

Η Gen Z είναι η πρώτη γενιά που ουσιαστικά μεγάλωσε εξ ολοκλήρου μέσα στο internet. Τα social media, τα trends, το TikTok και η συνεχής ροή πληροφορίας έχουν επηρεάσει βαθιά τον τρόπο που επικοινωνούν, εργάζονται και αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα.

Αυτό έχει δύο όψεις. Από τη μία, οι νέοι εργαζόμενοι είναι πιο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, πιο γρήγοροι στην προσαρμογή και συχνά πιο δημιουργικοί ψηφιακά. Από την άλλη, η κουλτούρα της άμεσης ανταμοιβής και της συνεχούς διέγερσης μπορεί να δυσκολεύει τη συγκέντρωση σε πιο αργές ή επαναλαμβανόμενες διαδικασίες εργασίας.

Πολλοί managers θεωρούν ότι οι νεότεροι εργαζόμενοι κυνηγούν περισσότερο το “vibe” μιας δουλειάς παρά τη σταθερότητα ή τη μακροπρόθεσμη εξέλιξη. Όμως αυτή η στάση αντανακλά και μια διαφορετική σχέση με την καριέρα: λιγότερη ανοχή στην τοξικότητα και μεγαλύτερη ανάγκη για προσωπικό νόημα.

3. Η ψυχική υγεία μπήκε στο επίκεντρο

Για τις παλαιότερες γενιές, η ψυχική υγεία σπάνια αποτελούσε θέμα συζήτησης στον χώρο εργασίας. Για τη Gen Z, όμως, αποτελεί βασική προτεραιότητα. Οι νέοι εργαζόμενοι μιλούν πιο ανοιχτά για burnout, άγχος, εργασιακή πίεση και ισορροπία προσωπικής ζωής. Αυτό συχνά ερμηνεύεται από μεγαλύτερους εργαζόμενους ως έλλειψη αντοχής ή επαγγελματισμού.

Στην πραγματικότητα, όμως, ίσως πρόκειται για μια συνολική αλλαγή κουλτούρας. Η Gen Z δεν αποδέχεται εύκολα την ιδέα ότι η εξουθένωση είναι «φυσιολογικό» κομμάτι της επιτυχίας. Αντίθετα, αναζητά εργασιακά περιβάλλοντα που σέβονται τα όρια και την ανθρώπινη πλευρά της δουλειάς.

4. Η πανδημία επηρέασε καθοριστικά την εξέλιξή τους

Ο COVID-19 χτύπησε τη Gen Z σε μια κρίσιμη περίοδο διαμόρφωσης. Πανεπιστήμια έκλεισαν, internships ακυρώθηκαν και πολλοί νέοι ξεκίνησαν την επαγγελματική τους ζωή μέσα από οθόνες. Αυτό είχε τεράστιο αντίκτυπο στις κοινωνικές δεξιότητες, στην επαγγελματική αυτοπεποίθηση και στην εξοικείωση με το παραδοσιακό εργασιακό περιβάλλον.

Πολλοί εργοδότες παραπονιούνται ότι οι νέοι εργαζόμενοι δυσκολεύονται να λειτουργήσουν αυτόνομα ή να ενταχθούν οργανικά σε εταιρικές ομάδες. Όμως σπάνια αναγνωρίζεται ότι μια ολόκληρη γενιά στερήθηκε βασικές εμπειρίες κοινωνικοποίησης και εκπαίδευσης.

5. Η «αίσθηση δικαιώματος» ίσως είναι απλώς διαφορετικές προσδοκίες

Ένα από τα πιο έντονα παράπονα απέναντι στη Gen Z είναι ότι θεωρεί πως «της αξίζουν τα πάντα» χωρίς να έχει αποδείξει ακόμα την αξία της. Όμως οι νεότεροι εργαζόμενοι βλέπουν την εργασία διαφορετικά. Δεν θεωρούν δεδομένο ότι πρέπει να ανεχθούν κακές συνθήκες, χαμηλούς μισθούς ή τοξική συμπεριφορά μόνο και μόνο για να κρατήσουν μια θέση. Αυτό που οι Boomers συχνά χαρακτηρίζουν ως entitlement, η Gen Z το αντιλαμβάνεται ως διεκδίκηση αξιοπρέπειας και ποιότητας ζωής.

