Πουά νύχια: 12 ιδέες για να υιοθετήσεις τη μεγαλύτερη τάση της άνοιξης
Βίκυ Χριστοπούλου
8 Φεβρουαρίου 2026
Αν τα τελευταία χρόνια η κομψότητα είχε στραφεί προς το μίνιμαλ και το διακριτικό, αυτή την άνοιξη τα νύχια διεκδικούν ξανά τον πρωταγωνιστικό ρόλο τους. Τολμηρά, παιχνιδιάρικα, girly και αδιαμφισβήτητα fashion-forward, τα πουά νύχια επιστρέφουν στο προσκήνιο ως η πιο ισχυρή τάση της σεζόν, φέρνοντας μια ρετρό αλλά ταυτόχρονα φρέσκια αισθητική στο μανικιούρ. Είναι χαρούμενα, κομψά και μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε στιλ, ενώ ταιριάζουν τόσο σε κοντά όσο και σε μακριά νύχια.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για μία από τις πιο εύκολες και ευέλικτες τάσεις. Μπορείς να ξεκινήσεις με ένα μόνο accent nail, να παίξεις με διαφορετικά μεγέθη πουά ή να συνδυάσεις χρώματα, όπως παστέλ κίτρινα, θαλασσί και πράσινα ή ακόμα και πιο σκούρα μπορντό, καφέ και φούξια. Αν τώρα προτιμάς κάτι πιο απλό, στρέψου σε neutral χρώματα, συνδυάζοντας αποχρώσεις του ροζ, του λευκού, του nude και του μαύρου.
Ακολουθούν 10 ιδέες για πουά νύχια για να εμπνευστείς πριν το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon:
Πουά νύχια: 12 μανικιούρ για να πάρεις έμπνευση
Panty Hose
Blue & Brown
Burgundy
Chocolate
French Tips
Glazed
Natural
B&W
Short
Colorblocking
Velvet
Red
Ακολουθήστε το jenny.gr στο google news και μάθετε τα πάντα γύρω από τα καλύτερα προϊόντα ομορφιάς, την τέλεια εφαρμογή τους και τα πιο hot beauty news.