Τα μανικιούρ που πρέπει να υιοθετήσεις αν θέλεις να δείχνεις καλά ενημερωμένη για όλα τα νέα trends

Αν τα τελευταία χρόνια η κομψότητα είχε στραφεί προς το μίνιμαλ και το διακριτικό, αυτή την άνοιξη τα νύχια διεκδικούν ξανά τον πρωταγωνιστικό ρόλο τους. Τολμηρά, παιχνιδιάρικα, girly και αδιαμφισβήτητα fashion-forward, τα πουά νύχια επιστρέφουν στο προσκήνιο ως η πιο ισχυρή τάση της σεζόν, φέρνοντας μια ρετρό αλλά ταυτόχρονα φρέσκια αισθητική στο μανικιούρ. Είναι χαρούμενα, κομψά και μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε στιλ, ενώ ταιριάζουν τόσο σε κοντά όσο και σε μακριά νύχια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για μία από τις πιο εύκολες και ευέλικτες τάσεις. Μπορείς να ξεκινήσεις με ένα μόνο accent nail, να παίξεις με διαφορετικά μεγέθη πουά ή να συνδυάσεις χρώματα, όπως παστέλ κίτρινα, θαλασσί και πράσινα ή ακόμα και πιο σκούρα μπορντό, καφέ και φούξια. Αν τώρα προτιμάς κάτι πιο απλό, στρέψου σε neutral χρώματα, συνδυάζοντας αποχρώσεις του ροζ, του λευκού, του nude και του μαύρου.

Ακολουθούν 10 ιδέες για πουά νύχια για να εμπνευστείς πριν το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon:

Πουά νύχια: 12 μανικιούρ για να πάρεις έμπνευση

Panty Hose

Blue & Brown

Burgundy

Chocolate

French Tips

Glazed

Natural

B&W

Short

Colorblocking

Velvet

Red