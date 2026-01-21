Ποιος είπε ότι τα french tips δεν ταιριάζουν σε κοντό μήκος;

Το γαλλικό μανικιούρ είναι διαχρονικό, κομψό και πάντα επίκαιρο. Αν και είναι συνηφασμένο με μακρύ μήκος στα νύχια, στην πραγματικότητα μπορεί να υιοθετηθεί και σε πιο κοντό, αποκτώντας έναν ακόμη πιο σύγχρονο και chic χαρακτήρα. Καθαρό, φρέσκο και απόλυτα προσεγμένο, το γαλλικό μανικιούρ σε κοντά νύχια έχει τη μοναδική ικανότητα να κάνει τα άκρα να δείχνουν περιποιημένα και κομψά.

Σήμερα, το κλασικό στιλ έχει εξελιχθεί και προσαρμοστεί στις σύγχρονες τάσεις, προσφέροντας αμέτρητες παραλλαγές που κολακεύουν ιδιαίτερα τα κοντά νύχια. Από ultra λεπτές γραμμές και milky βάσεις μέχρι micro french και χρωματικές λεπτομέρειες, οι νέες εκδοχές δίνουν την ψευδαίσθηση πιο μακριών και πιο καλοσχηματισμένων νυχιών, χωρίς να χάνουν τη διαχρονική τους κομψότητα.

Ιδού τα πιο όμορφα και σύγχρονα σχέδια που αποδεικνύουν ότι το κοντό μήκος μπορεί να είναι εξίσου εντυπωσιακό, αρκεί να συνοδεύεται από το σωστό design:

Γαλλικό μανικιούρ σε κοντά νύχια: 12 κορυφαία nail looks

Metallic Tips

Baby Blue

Classic

Tiny French

Burgundy

Colorful

Animal Print

B&W

Black Tips

Reverse French

Glass

Barely There