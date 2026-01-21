Γαλλικό μανικιούρ σε κοντά νύχια: 12 στιλ για να διαλέξεις
Βίκυ Χριστοπούλου
21 Ιανουαρίου 2026
Το γαλλικό μανικιούρ είναι διαχρονικό, κομψό και πάντα επίκαιρο. Αν και είναι συνηφασμένο με μακρύ μήκος στα νύχια, στην πραγματικότητα μπορεί να υιοθετηθεί και σε πιο κοντό, αποκτώντας έναν ακόμη πιο σύγχρονο και chic χαρακτήρα. Καθαρό, φρέσκο και απόλυτα προσεγμένο, το γαλλικό μανικιούρ σε κοντά νύχια έχει τη μοναδική ικανότητα να κάνει τα άκρα να δείχνουν περιποιημένα και κομψά.
Σήμερα, το κλασικό στιλ έχει εξελιχθεί και προσαρμοστεί στις σύγχρονες τάσεις, προσφέροντας αμέτρητες παραλλαγές που κολακεύουν ιδιαίτερα τα κοντά νύχια. Από ultra λεπτές γραμμές και milky βάσεις μέχρι micro french και χρωματικές λεπτομέρειες, οι νέες εκδοχές δίνουν την ψευδαίσθηση πιο μακριών και πιο καλοσχηματισμένων νυχιών, χωρίς να χάνουν τη διαχρονική τους κομψότητα.
Ιδού τα πιο όμορφα και σύγχρονα σχέδια που αποδεικνύουν ότι το κοντό μήκος μπορεί να είναι εξίσου εντυπωσιακό, αρκεί να συνοδεύεται από το σωστό design:
Γαλλικό μανικιούρ σε κοντά νύχια: 12 κορυφαία nail looks
Metallic Tips
Baby Blue
Classic
Tiny French
Burgundy
Colorful
Animal Print
B&W
Black Tips
Reverse French
Glass
Barely There
