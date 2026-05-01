Ίσως το πιο θηλυκό και sexy mani

Το γαλλικό μανικιούρ είναι η επιτομή της κομψότητας, ένα διαχρονικό nail look που έχει τη σπάνια ικανότητα να δείχνει πάντα περιποιημένο, χωρίς ποτέ να γίνεται υπερβολικό. Κάθε τόσο ανανεώνεται έτσι ώστε να μένει επίκαιρο κι έτσι στην πιο μοντέρνα του εκδοχή συνδυάζεται με αμυγδαλωτό σχήμα στα νύχια, με αποτέλεσμα να δείχνει ακόμα πιο θηλυκό και πιο εκλεπτυσμένο.

Το γαλλικό σε αμυγδαλωτά νύχια αποτελεί μία από τις δημοφιλείς επιλογές αυτήν την στιγμή στα nail salons κι αυτό δεν είναι τυχαίο. Το αμυγδαλωτό σχήμα κολακεύει ιδιαίτερα γιατί επιμηκύνει οπτικά τα δάχτυλα, κάνοντάς τα να δείχνουν πιο αδύνατα και λεπτεπίλεπτα, ενώ οι καμπύλες της λευκής άκρης δημιουργούν ένα clean και ταυτόχρονα elegant look.

Αν θέλεις να το υιοθετήσεις, μπορείς να ζητήσεις την κλασική version του με γαλακτερή βάση και λευκή άκρη ή να δοκιμάσεις κάτι πιο μοντέρνο, όπως ένα πολύχρωμο γαλλικό, ένα micro french με πολύ λεπτή γραμμή στην άκρη ή ένα glazed donut look με πολύ λαμπερό φινίρισμα. Αν πάλι θέλεις να πειραματιστείς παραπάνω με το μανικιούρ σου, μπορείς να το διανθίσεις με δημιουργικές πινελιές, όπως διπλές γραμμές, διακριτικό glitter, nail art σχέδια ή ακόμη και ένα soft ombré που ακολουθεί τη φυσική καμπύλη του νυχιού. Ό,τι κι αν επιλέξεις, το μόνο σίγουρο είναι ότι το αποτέλεσμα θα είναι κομψό και διακριτικά επιβλητικό.

Αμυγδαλωτά νύχια γαλλικό: 20 looks για να διαλέξεις

Classic

Yellow

Burgundy

Pink

Tiffany Blue

Rainbow

Chrome

Coquette

Red

Ombre

Bow Details

Chocolate

Floral Details

Green

Pearl

Polka Dots

Hot Pink

Cherry

Berries & Cream

Black