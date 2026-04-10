Γαλλικό με σχέδιο: 15 μανικιούρ που θα σε κάνουν να μοιάζεις με cool girl

Τα french manis που σίγουρα δεν περνούν απαρατήρητα

Το γαλλικό μανικιούρ έχει επιστρέψει δυναμικά και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες τάσεις στα νύχια της τελευταίες σεζόν. Από τις πασαρέλες μέχρι τα social media, το κλασικό french επανασυστήνεται μέσα από μοντέρνες γραμμές, minimal σχέδια και πιο δημιουργικές λεπτομέρειες, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να είναι ταυτόχρονα διαχρονικό και απόλυτα επίκαιρο. Το γαλλικό μανικιούρ, που παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από φυσική βάση και λευκή άκρη, πλέον ξεφεύγει από τους αυστηρούς κανόνες του παρελθόντος και μετατρέπεται σε έναν καμβά που επιτρέπει κάθε είδους πειραματισμούς. Όσο δημιουργικό και να είναι όμως ένα γαλλικό με σχεδίο, δεν χάνει ποτέ την κομψότητά του.

Στη μοντέρνα εκδοχή του, το γαλλικό μανικιούρ αποκτά νέες μορφές μέσα από σχέδια που του δίνουν χαρακτήρα και το κάνουν να ταιριάζει σε κάθε στιλ. Εκτός από τις chrome, graphic και micro versions του, πλέον βλέπουμε το γαλλικό μανικιούρ να διακοσμείται με nail art σχέδια, από θηλυκά φλοράλ μοτίβα και καρδιές, μέχρι πιο αυθαιρετικές γραμμές, swirls και γεωμετρικά μοτίβα. Εξίσου δημοφιλές είναι και το double french, με δύο λεπτές γραμμές αντί για μία, ενώ συχνά βλέπουμε και mix & match εκδοχές του από κάθε νύχι έχει «στολιστεί» κι από ένα διαφορετικό σχέδιο, δημιουργώντας το απόλυτο beauty statement.

Παρακάτω θα βρεις 10 δημιουργικά μανικιούρ με γαλλικό με σχέδιο, που αποδεικνύουν πως ακόμα και το πιο κλασικό απ' όλα τα nail looks μπορεί να γίνει τελικά fun:

Γαλλικό με σχέδιο: 15 μανικιούρ για να διαλέξεις

Airbrushed

Strawberry

Swirls

Striped

Mix & Match

Studded

Checkered

Floral

Colourful Doubles

Bows & Pearls

Gingham

Hearts

Cherries

Zebra Print

White Stripes

Polka Dots