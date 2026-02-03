Ροζ γαλλικό μανικιούρ: 10 looks που θα υιοθετείς ξανά και ξανά

Πάρε ιδέες πριν το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon

Το παστέλ ροζ είναι αδιαμφισβήτητα ένα από τα it χρώματα (και αυτής) της άνοιξης. Αυτή η διαχρονική, διακριτική και ευέλικτη απόχρωση έρχεται φέτος να ενσωματωθεί στο γαλλικό μανικιούρ, αποδεικνύοντας πως οι κλασικές αξίες της ομορφιάς δεν χάνονται ποτέ -απλώς επανεφευρίσκονται. Από τις πιο απαλές blush αποχρώσεις μέχρι τα milky pinks και τα dusty rose, το παραδοσιακό γαλλικό μανικιούρ αποκτά μια σύγχρονη, ρομαντική διάσταση που ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στη διαχρονική κομψότητα και τη φρέσκια αισθητική του σήμερα. Είναι η τάση που αγαπούν εξίσου τα fashion girls και οι minimalistas, γιατί δείχνει περιποιημένη, θηλυκή και πολυτελής.

Για να το υιοθετήσεις, σκέψου το ροζ γαλλικό μανικιούρ ως καμβά έκφρασης: dust pink ή φούξια αντί για έντονο λευκό, baby pink βάση για clean αποτέλεσμα ή ακόμη και micro-French γραμμές για πιο fashion-forward vibes. Εναλλακτικά, συνδύασε τη ροζ άκρη με μία ημιδιάφανη ροζ απόχρωση στη βάση για ένα εξαιρετικά μοντέρνο μονοχρωματικό look με διακριτική διαφοροποίηση. Όποια παραλλαγή της τάσης και να επιλέξεις, τα άκρα σου θα δείχνουν «καθαρά», κομψά και...καλά ενημερωμένα.

Ακολουθούν 10 ιδέες για ροζ γαλλικό μανικιούρ που αξίζει να δεις πριν το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon:

Ροζ γαλλικό μανικιούρ: 10 looks για να δείξεις στην nail artist σου

Pink on Pink

Glazed

Heart Details

Baby Pink

Tiny French

Double Lines

Blush

Glitter

Au Naturel

Colorblocking