Υιοθέτησε την τάση των chocolate nails με τον πιο ευφάνταστο και ταυτόχρονα κομψό τρόπο

Το γαλλικό μανικιούρ θεωρείται τάση και φέτος το χειμώνα, αλλά αυτή τη φορά αφήνει πίσω του το κλασικό λευκό και ντύνεται με τις ζεστές, σοφιστικέ αποχρώσεις του καφέ. Από σοκολατί και mocha μέχρι caramel και espresso tips, το γαλλικό σε καφέ νύχια αποτελεί μία από τις πιο κομψές και επίκαιρες τάσεις της σεζόν. Διακριτικό αλλά με χαρακτήρα, πρόκειται για ένα nail look που αποπνέει quiet luxury αισθητική και ταιριάζει απόλυτα με το μίνιμαλ αλλά πολυτελές beauty mood της εποχής.

Η τάση αυτή κολακεύει σχεδόν όλους τους τόνους επιδερμίδας, καθώς το καφέ λειτουργεί σαν φυσική προέκταση του nude, προσθέτοντας βάθος και ζεστασιά στο look. Ταιριάζει εξίσου σε κοντά και μακριά νύχια, σε almond, squoval ή οβάλ σχήματα, και προσαρμόζεται εύκολα από το καθημερινό έως το βραδινό στιλ. Τα καφέ γαλλικά νύχια δεν είναι απλώς μια παραλλαγή του κλασικού, αλλά η απόδειξη ότι οι διαχρονικές τάσεις μπορούν πάντα να εξελίσσονται με τρόπο φρέσκο, σύγχρονο και απόλυτα κομψό.

Ο πιο εύκολος τρόπος να υιοθετήσεις την τάση είναι φυσικά να αντικαταστήσεις την κλασική λευκή άκρη του γαλλικού με μία σε καφέ απόχρωση. Αν θέλεις να τολμήσεις ένα πιο παιχνιδιάρικο look, στρέψου σε animal print ή velvet tips ή διάνθισε το μανικιούρ σου με διακριτικά nail art σχέδια. Αν πάλι προτιμάς ένα πιο μίνιμαλ αποτέλεσμα, υιοθέτησε ένα baby french mani, δηλαδή ένα γαλλικό μανικιούρ με πολύ λεπτή άκρη. Ιδού 10 looks για να πάρεις ιδέες:

Γαλλικό καφέ νύχια: 10 looks για να πάρεις ιδέες πριν το ραντεβού σου στο nail salon

Animal Print

Chocolate Brown

Polka Dots

Square Tips

Tiny French

Floral Design

Mocha Mousse

Two Finishes

Velvet

Swirls