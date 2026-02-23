4 ζώδια που παίζουν τα "ρέστα" τους πριν το τέλος Φεβρουαρίου - Από τη λάμψη του Δία στο "φρένο" του Ερμή

Το σπάνιο τρίγωνο Αφροδίτης-Δία φέρνει ευκαιρίες ζωής μέχρι τις 24/2 – Γιατί πρέπει να κινηθείτε άμεσα πριν την αναδρομή του Ερμή

Καθώς οδεύουμε προς το κλείσιμο του Φεβρουαρίου 2026, το πλανητικό σκηνικό μεταβάλλεται δραματικά, δημιουργώντας μια μοναδική κορύφωση ανάμεσα στις 23 και 25 Φεβρουαρίου. Είναι μια περίοδος που θυμίζει "την ηρεμία πριν την καταιγίδα", καθώς μια σπάνια ευθυγράμμιση τύχης έρχεται αντιμέτωπη με την έναρξη της πρώτης αναδρομής του Ερμή για τη φετινή χρονιά.

Αφροδίτη, Δίας και η "σκιά" του Ερμή

Το τριήμερο αυτό ξεκινά με μια πανίσχυρη όψη: το τρίγωνο της Αφροδίτης από τους Ιχθύς με τον Δία στον Καρκίνο. Στην αστρολογία, αυτό θεωρείται το "άγγιγμα του Μίδα". Ό,τι αγγίζετε σε συναισθηματικό ή οικονομικό επίπεδο έχει την προοπτική να ανθίσει. Ωστόσο, υπάρχει μια παγίδα: Στις 25 Φεβρουαρίου, ο Ερμής ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στο ζώδιο των Ιχθύων.

Αυτό σημαίνει πως οι ευκαιρίες που θα εμφανιστούν στις 23 και 24 Φεβρουαρίου πρέπει να αξιοποιηθούν άμεσα, πριν το επικοινωνιακό τοπίο αρχίσει να θολώνει. Ποια είναι όμως τα τέσσερα ζώδια που θα καταφέρουν να "κλέψουν" την τύχη πριν ο Ερμής φέρει τα πάνω-κάτω;

Ιχθύες: Η τελευταία ευκαιρία για το μεγάλο "Ναι"

Για εσάς τους Ιχθύες, ο Φεβρουάριος κλείνει με έναν τρόπο σχεδόν καρμικό. Η Αφροδίτη στο ζώδιό σας σάς χαρίζει ακαταμάχητη γοητεία, ενώ ο Δίας σάς προσφέρει την προστασία που χρειάζεστε. Το διήμερο 23-24 Φεβρουαρίου είναι το ιδανικό παράθυρο για να προωθήσετε τον εαυτό σας ή να κάνετε μια σημαντική αγορά. Προσέξτε όμως: Από τις 25/2, ο Ερμής αναποδογυρίζει τη σκέψη σας. Αν έχετε κάτι σημαντικό να υπογράψετε, κάντε το τώρα!

Καρκίνος: Οικονομική ανάσα και επέκταση

Με τον Δία να βρίσκεται στο δικό σας ζώδιο, είστε οι ευνοημένοι της χρονιάς. Η όψη της 23ης Φεβρουαρίου χτυπάει "διάνα" στον τομέα των εσόδων και της αυτοπεποίθησης. Μια επαγγελματική πρόταση ή μια επιστροφή χρημάτων που περιμένατε καιρό είναι πολύ πιθανό να εμφανιστεί αυτές τις μέρες. Μην αφήσετε την αναποφασιστικότητα να σας νικήσει. Η τύχη σας είναι ενεργή, αρκεί να κινηθείτε γρήγορα πριν ο ανάδρομος Ερμής αρχίσει τις καθυστερήσεις στα λογιστικά σας.

Παρθένος: Σχέσεις που δοκιμάζονται και ανθίζουν

Ως ζώδιο της γης, η αναστάτωση του Ερμή (που είναι και κυβερνήτης σας) σας επηρεάζει πάντα. Όμως, πριν η σύγχυση κυριαρχήσει στις 25/2, το διήμερο που προηγείται σας δίνει την ευκαιρία να έρθετε πιο κοντά στον σύντροφό σας ή σε έναν σημαντικό συνεργάτη. Η ενέργεια της Αφροδίτης μαλακώνει τις γωνίες και επιτρέπει βαθιές, ειλικρινείς συζητήσεις. Αν θέλετε να ζητήσετε μια χάρη ή να κάνετε μια εξομολόγηση, η 23η Φεβρουαρίου είναι η μέρα σας.

Σκορπιός: Δημιουργική έκρηξη και έρωτας

Η θέση της Αφροδίτης και του Δία σε ζώδια του νερού δημιουργεί μια "ασπίδα" προστασίας για εσάς. Η τύχη σας τις ημέρες αυτές δεν είναι απαραίτητα υλική, αλλά ψυχική και δημιουργική. Θα νιώσετε πιο έτοιμοι από ποτέ να ρισκάρετε για κάτι που αγαπάτε. Η 24η Φεβρουαρίου ίσως φέρει μια τυχαία συνάντηση που θα σας αλλάξει τον τρόπο που βλέπετε το μέλλον σας. Ακολουθήστε το ένστικτό σας, καθώς μετά τις 25/2 η λογική θα είναι... δυσεύρετη.

Συμβουλή Επιβίωσης:

Ο ανάδρομος Ερμής στους Ιχθύς (από 25/2) φέρνει ομίχλη. Κρατήστε σημειώσεις, επιβεβαιώστε τα ραντεβού σας και, κυρίως, μην παίρνετε τοις μετρητοίς όσα ακούτε στο τέλος του μήνα. Η τύχη είναι εκεί, αρκεί να την αρπάξετε τη σωστή στιγμή!