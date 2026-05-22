Όταν η Τζάνετ Τζάκσον υπέγραψε το συμβόλαιο που έμεινε στην ιστορία

Όλες οι δισκογραφικές την ήθελαν, μία όμως κατάφερε το χρυσό deal

Το 1991, η δισκογραφική εταιρεία Virgin Records κατάφερε να πετύχει αυτό που όλες ήθελαν: ένα συμβόλαιο με την Τζάνετ Τζάκσον. Ένα συμβόλαιο που έμεινε στην ιστορία, χάρη στον συνιδρυτή της εταιρείας, Ρίτσαρντ Μπράνσον. Τρεις δεκαετίες αργότερα, ο ίδιος αποκάλυψε το παρασκήνιο πίσω από τη συμφωνία, καθώς και το πώς έπεισε την Τζάκσον να υπογράψει στη θρυλική δισκογραφική εταιρεία, η οποία πλέον ανήκει στο Universal Music Group.

Όπως γράφει το People, η αποκάλυψη έγινε με αφορμή την επέτειο του άλμπουμ «Janet», που κυκλοφόρησε το 1993. «Όλοι ήθελαν να υπογράψουν την Τζάνετ Τζάκσον και ήξερα ότι έπρεπε να επιστρατεύσω κάθε μέσο για να τα καταφέρω. Την έπεισα να με ακολουθήσει σε μια βόλτα με αερόστατο, γεγονός που γλύκανε τη συμφωνία, αλλά ήξερα ότι στο τέλος οι μάνατζέρ της θα εστιάζαν αποκλειστικά στα χρήματα».

«Σε όλη την επιχειρηματική μου ζωή προσπαθούσα πάντα να ελέγχω τα κόστη και να προστατεύομαι όσο το δυνατόν περισσότερο από το ρίσκο της αποτυχίας», συνέχισε ο Μπράνσον, προσθέτοντας ότι αυτή η περίσταση «ήταν μια σπάνια εξαίρεση», επειδή πίστευε ότι η υπογραφή της Τζάνετ Τζάκσον «θα μας εδραίωνε ως την πιο hot δισκογραφική εταιρεία στον πλανήτη».

Για να βεβαιωθεί ότι η μουσικός θα υπέγραφε μαζί του, ο επιχειρηματίας δήλωσε ότι «αποφάσισε να προσφέρει στην Τζάνετ το μεγαλύτερο χρηματικό ποσό που είχε προσφερθεί ποτέ σε οποιονδήποτε τραγουδιστή».

Η ιστορική συμφωνία ήρθε δύο χρόνια πριν την κυκλοφορία του «Janet», όταν η Τζάνετ Τζάκσον ήταν 24 ετών. Η τραγουδίστρια -που είχε ήδη κυκλοφορήσει το επιτυχημένο άλμπουμ της «Rhythm Nation 1814» (1989) και του ομώνυμου single- υπέγραψε το 1991 συμβόλαιο για τρία άλμπουμ με τη Virgin Records, σε αυτό που οι Los Angeles Times ανέφεραν τότε ως «το μεγαλύτερο συμβόλαιο ηχογράφησης στην ιστορία».

Μοιράστηκε, επίσης, μια ελαφρώς διαφορετική εκδοχή από το ρεπορτάζ των L.A. Times (που ανέφερε ότι η Τζάνετ Τζάκσον είχε αρχικά κλείσει συμφωνία για τρία άλμπουμ με τη Virgin το 1991), γράφοντας: «Επιπλέον, αποφάσισα να σπάσω όλους τους κανόνες της δισκογραφικής βιομηχανίας: αντί να τη δεσμεύσει για έναν αριθμό μελλοντικών άλμπουμ, η Virgin της πρόσφερε συμβόλαιο για ένα μόνο άλμπουμ».

«Ευτυχώς, το ρίσκο άξιζε τον κόπο», δήλωσε ο δισεκατομμυριούχος για τη συμφωνία. «Η Τζάνετ αγάπησε τη Virgin και παρέμεινε μαζί μας για 17 χρόνια – μια περίοδο κατά την οποία κυκλοφόρησε πέντε άλμπουμ με κορυφαίες πωλήσεις, συμπεριλαμβανομένου του "Janet", το οποίο πούλησε περισσότερα από 20 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως».

Και πράγματι έτσι έγινε: Μετά την κυκλοφορία του δίσκου του 1993 και του πρώτου της άλμπουμ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, του «Design of a Decade» (1995), η Τζάνετ Τζάκσον υπέγραψε άλλη μια συμφωνία -αυτή τη φορά ύψους 80 εκατομμυρίων δολαρίων- με τη δισκογραφική του Μπράνσον τον Ιανουάριο του 1996, ανεβάζοντας τον πήχη για τις μεγάλες συμφωνίες σε ολόκληρη τη μουσική βιομηχανία.

Εκείνη την εποχή, το ιστορικό αυτό συμβόλαιο ξεπέρασε τις συμφωνίες των 60 εκατομμυρίων δολαρίων που είχαν κάνει προηγουμένως η συνάδελφός της και σούπερ σταρ της ποπ Μαντόνα -ακόμα και ο ίδιος της ο αδερφός, Μάικλ Τζάκσον.